Trận hỏa hoạn nghiêm trọng tại Wang Fuk, Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) đã khiến ít nhất 146 người tử vong và nhiều thú cưng cũng mất mạng. Do ngọn lửa quá dữ dội, nhiều thi thể tại hiện trường vẫn đang chờ nhận dạng. Mới đây, hôm nay (1/12), gia đình của một phụ nữ gặp nạn đã đăng bài trên nhóm cư dân trên Facebook, cho biết đã tìm thấy thi thể của bà trong nhà.

Bài chia sẻ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội

Trong bài đăng, gia đình nạn nhân kể rằng ban đầu khi chạy thoát thân, người phụ nữ vẫn không quên gõ cửa từng nhà để báo động cho hàng xóm sơ tán, và cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội thoát hiểm cho chính mình. Gia đình thẳng thắn chia sẻ: "Bà ấy đã đổi mạng sống của mình để lấy sinh mạng của 4 người và 1 con chó, bà ấy đã thực hiện trọn vẹn tôn chỉ sống của mình. Tôi cảm thấy phức tạp, đau lòng, buồn bã, nhưng tôi tin rằng, quyết định của bà ấy vào thời khắc đó, bà ấy đã không hối tiếc."

Gia đình này dẫn lời một người hàng xóm đã thoát nạn nói rằng khi nhận được thông báo sơ tán, người phụ nữ đã không rời đi ngay lập tức mà đi gõ cửa từng nhà ở tầng 17 để nhắc nhở hàng xóm sơ tán, chính vì thế mà bà đã bỏ lỡ cơ hội thoát thân. Cuối cùng, bà quay về nhà nhưng không may tử nạn.

Tình trạng bên trong một căn hộ sau đám cháy

Sau khi bài đăng được công bố, rất nhiều cư dân mạng đã vào bình luận, kêu gọi người đăng bài cố gắng và vững vàng:

"Hãy yên nghỉ, người cô vĩ đại, cô đã thể hiện ánh sáng rực rỡ của nhân tính".

"Dì đã dũng cảm cứu người ngay trong khoảnh khắc sinh tử, dù dì đã rời xa các bạn, nhưng hãy tự hào về dì. Cầu mong dì sớm an nghỉ".

"Thật vĩ đại, tôi đoán nếu bà ấy bỏ đi mà chưa gõ hết cửa, có thể dù thoát nạn bà ấy cũng sẽ không bao giờ yên lòng, nhưng giờ thì lại làm các bạn đau lòng rồi".

"Hãy yên nghỉ, cảm ơn dì đã hi sinh bản thân để cứu những người khác, thật dũng cảm, hãy đi đường bình an! Mọi người cũng phải tiếp tục sống tốt, cố lên".

Nguồn: ETtoday