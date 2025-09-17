Khi giấc mơ hưu trí biến thành gánh nặng

Bà Lý, năm nay 56 tuổi, bà từng tràn đầy kỳ vọng vào một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi sau khi nghỉ hưu. Bà tin rằng mình có thể khép lại những tháng ngày bận rộn nơi công sở để bước vào giai đoạn tuổi già êm ả. Thế nhưng, thực tế lại mang đến cho bà không ít điều ngoài ý muốn và thất vọng.

Trái với mong đợi, cuộc sống sau khi nghỉ hưu của bà Lý không hề thảnh thơi mà thậm chí còn vất vả hơn lúc đi làm. Từ sáng sớm, bà đã tất bật lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, gần như cả ngày bị cuốn vào vòng xoay của việc nhà. Ngoài chăm lo gia đình, bà còn gánh thêm trách nhiệm đưa đón, kèm cặp cháu học bài, chuẩn bị bữa ăn. Đến tối khi bọn trẻ đã ngủ, bà mới có chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng những phút giây ngắn ngủi ấy thường bị xen ngang bởi những lời than phiền của chồng.

Ảnh minh hoạ

“Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của tôi còn mệt hơn đi làm,” bà Lý cười gượng trong một buổi gặp gỡ bạn bè. Trái ngược với bà, nhiều người bạn cùng lứa đã dành thời gian đi du lịch, học thư pháp hay vẽ tranh, tận hưởng cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc. Nghe những câu chuyện ấy, trong lòng bà Lý dấy lên cảm giác hụt hẫng và buồn tủi.

Trở về nhà, bà Lý không khỏi trăn trở: vì sao cuộc sống hưu trí lại trở nên mệt mỏi đến vậy? Chẳng lẽ bà sẽ mãi bị cuốn vào vòng lặp cơm nước, việc nhà và chăm cháu? Thậm chí, bà còn thoáng hối hận, nghĩ rằng giá như tiếp tục đi làm thì có lẽ bản thân vẫn giữ được chút thời gian và không gian riêng cho mình.

Hưu trí không phải dấu chấm hết, mà là khởi đầu

Được bạn bè động viên, bà Lý quyết định thay đổi. Bà đăng ký tham gia lớp khiêu vũ ở trung tâm cộng đồng, coi đây là cách tìm lại niềm vui cho riêng mình. Hai buổi học mỗi tuần giúp bà dần lấy lại sự hứng khởi và cảm nhận nguồn năng lượng mới. Trong lớp, bà quen ông Vương – cũng là người đã nghỉ hưu. Chung sở thích, họ nhanh chóng trở thành bạn bè, và từ đó tâm trạng của bà Lý ngày một thoải mái, lạc quan hơn.

Thế nhưng, niềm vui chẳng kéo dài lâu. Chồng bà Lý bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh, kéo theo gánh nặng kinh tế gia đình ngày càng lớn. Bà buộc phải dành thêm thời gian chăm sóc chồng, lớp khiêu vũ vì thế cũng tạm gác lại. Quãng thời gian ấy, bà rơi vào cảnh kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Đúng lúc tinh thần suy sụp, bà Lý nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ ông Vương. Ông chân thành động viên: “Bà không phải một mình chống chọi, chúng tôi luôn là bạn của bà.” Lời nói giản dị ấy đã tiếp thêm cho bà nghị lực. Bà nhận ra rằng, dù cuộc sống còn đầy rẫy khó khăn, chỉ cần có sự đồng hành và sẻ chia, vẫn luôn có hy vọng để bước tiếp.

Nhờ sự thấu hiểu và động viên từ bạn bè, bà Lý dần lấy lại cân bằng. Bà quay trở lại lớp khiêu vũ, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng như đi du lịch, sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách và chăm sóc vườn hoa. Trong một cuộc triển lãm hoa do địa phương tổ chức, chậu hoa do chính tay bà chăm sóc đã giành giải thưởng. Giây phút ấy, bà Lý mới thực sự tìm lại được niềm tự hào và sự mãn nguyện đã lâu vắng bóng.

Ảnh minh hoạ

“Chỉ cần không buông bỏ, cuộc sống sẽ luôn có lối rẽ mới,” câu nói của ông Vương đã khắc sâu trong tâm trí bà Lý.

Theo thời gian, bà dần tìm được nhịp sống mới. Bà không chỉ tìm thấy niềm vui trong các hoạt động cộng đồng mà còn chủ động hàn gắn, gắn bó hơn với gia đình. Trong một buổi họp mặt gia đình, bà Lý thẳng thắn bày tỏ: “Chúng ta nên dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không chỉ quanh mâm cơm mà có thể cùng nhau làm những điều thú vị.” Lời đề nghị nhận được sự đồng tình của các con, và không khí gia đình cũng trở nên ấm áp, nhẹ nhõm hơn.

Không lâu sau, tại lễ hội văn hóa do cộng đồng tổ chức, bà Lý bước lên sân khấu biểu diễn điệu nhảy. Trên ánh đèn rực rỡ, bà uyển chuyển, nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin, nhận về tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Khoảnh khắc ấy, bà cảm nhận được không chỉ sự ghi nhận cho niềm đam mê khiêu vũ, mà còn là lời khẳng định cho sự trở lại của khát vọng sống.

“Cuộc sống sau khi nghỉ hưu cũng có thể rực rỡ muôn màu,” bà Lý mỉm cười chia sẻ.

Câu chuyện của bà Lý cho thấy: nghỉ hưu không phải dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Dẫu còn nhiều thách thức, chỉ cần dám thay đổi và tìm lại chính mình, ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc và sự mãn nguyện riêng.

Theo Baidu