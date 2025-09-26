Một người phụ nữ đứng tên 138 chiếc xe

Tháng 7/2024, theo chỉ đạo của cấp trên, Đội Cảnh sát giao thông huyện Tả Quyền (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) đã tiến hành rà soát hồ sơ đăng ký phương tiện cơ giới trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 tình huống bất thường.

Trên hệ thống, 1 phụ nữ họ Lý 50 tuổi đứng tên hàng chục chiếc xe, chủ yếu là xe khách loại nhỏ, trong đó nhiều phương tiện đã quá hạn kiểm định kỹ thuật. Cảnh sát giao thông nhiều lần gọi điện thông báo, nhắc nhở bà Lý đi kiểm định xe. Tuy nhiên, bà và gia đình khẳng định, họ chỉ có duy nhất 1 chiếc xe gia đình, còn những phương tiện khác hoàn toàn không hề hay biết.

Một cá nhân bình thường bỗng dưng sở hữu số lượng lớn phương tiện không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, đây có thể liên quan tới hành vi giả mạo giấy tờ tùy thân của người khác để làm thủ tục đăng ký xe.

Ảnh minh họa

Cảnh sát Trương Ngạn Bân, Đội Cảnh sát giao thông huyện Tả Quyền cho biết: “Trong trường hợp chủ sở hữu hoàn toàn không hay biết việc người khác đã mạo danh, sử dụng CCCD của mình để đăng ký phương tiện giao thông, đó là hành vi “đứng tên hộ” trái phép.”

Hành vi này tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Rủi ro gần như khó lường: nếu những chiếc xe đăng ký trái phép này gây ra tai nạn giao thông, hoặc bị sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật, bà Lý có thể phải chịu liên đới, trách nhiệm liên quan.

Ngoài ra, những người mua xe đứng tên hộ thường nhằm mục đích lách quy định hoặc trốn tránh trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Vụ việc đã được chuyển cho Công an quận Du Thứ thụ lý điều tra.

Lý Chí Vĩ – cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Du Thứ, cho biết: “Ban đầu, hồ sơ chuyển giao cho chúng tôi chỉ gồm 14 phương tiện đăng ký trái phép dưới tên nạn nhân. Tuy nhiên, khi điều tra sâu hơn, chúng tôi phát hiện bà Lý thực chất đứng tên hộ tới 138 chiếc xe.”

Nguyên nhân từ chiếc CCCD mất từ lâu

Trước tình huống bất thường, lực lượng công an đã tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ sang tên, chuyển nhượng liên quan, đối chiếu từng cán bộ xử lý và giấy tờ thủ tục. Từ đây, 1 đường dây tội phạm, với nòng cốt là nhân viên của 1 cơ sở kiểm định và trạm dịch vụ đăng ký phương tiện trong chợ xe cũ, dần lộ diện.

Sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã lần theo được toàn bộ mắt xích trong chuỗi hoạt động phạm pháp này.

Cuối năm 2021, một người họ Đới ở huyện Tả Quyền đã nhặt được CCCD bị đánh rơi của bà Lý. Đến năm 2022, khi làm thủ tục tại 1 chợ giao dịch xe cũ ở thành phố Tấn Trung, Đới đã đưa CCCD này cho 2 môi giới xe cũ là Hàn và Lư, tiết lộ việc có thể dùng để đăng ký xe đứng tên hộ.

Nhận thấy bà Lý sống ở vùng quê xa xôi, tuổi tác đã cao, khó phát hiện sự bất thường, Hàn và Lư coi bà là mục tiêu lý tưởng cho hành động sai phạm này.

Tiếp đó, Hàn và Lư đã cấu kết với Triệu và Hách – nhân viên 1 trạm dịch vụ đăng ký phương tiện trong chợ xe cũ. Chúng giữ CCCD của bà Lý trong thời gian dài. Dù biết rõ giấy tờ này có nguồn gốc bất chính, nhóm đối tượng vẫn làm giả giấy ủy quyền sang tên xe, ồ ạt tiếp nhận các hợp đồng đứng tên hộ. Với mỗi xe được sang tên trót lọt, chúng bỏ túi từ 100 - 200 NDT (khoảng 371.000 – 742.000 đồng).

Ảnh minh họa

Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023, đường dây này đã hoạt động liên tục, thực hiện được 138 vụ.

Sau khi nắm đủ chứng cứ, công an đã lần lượt bắt giữ 9 nghi phạm, trong đó có Đới, Hàn, Lư, Trương, Triệu, Hách… với cáo buộc “Tội đánh cắp, sử dụng trái phép giấy tờ tùy thân”.

CCCD là giấy tờ tùy thân quan trọng. Người dân cần bảo quản cẩn thận, nếu mất phải làm lại ngay; nhặt được phải giao nộp cho công an, không được tùy tiện sử dụng.

Theo Baidu