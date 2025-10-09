Người phụ nữ 37 tuổi từ bỏ mức lương10 tỷ đồng/năm tại Google để "nghỉ hưu ngắn hạn", tận hưởng cuộc sống: "Thật đáng tiếc nếu dành phần lớn thời gian cho công việc"

Florence Poirel từng giữ vai trò quản lý chương trình cấp cao tại Google. Cô kiếm được khoảng 390.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi năm tại Zurich, Thụy Sĩ, trước khi quyết định nghỉ việc vào năm 2024.

Người phụ nữ 37 tuổi này không hề bất mãn với công việc. "Khi rời Google, tôi hoàn toàn không rơi vào tình trạng kiệt sức. Đội ngũ rất dễ chịu, và công việc cũng khá thoải mái", cô chia sẻ với CNBC Make It.

Điều thúc đẩy cô thay đổi chính là sự nhận thức rõ ràng về giá trị cuộc sống. "Tôi nhận ra rằng thời gian chất lượng bên những người thân yêu là quan trọng nhất", Poirel nói.

Trong số đó, người bạn đời Jan – một đồng nghiệp tại Google hơn cô 17 tuổi. Sau khi gặp anh vào năm 2017, Poirel bắt đầu suy nghĩ lại về khái niệm nghỉ hưu truyền thống. "Tôi không thể chỉ chờ đến tuổi nghỉ hưu mới tận hưởng thời gian bên anh ấy, vì lúc đó anh đã lớn tuổi hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Poirel vốn là người tiết kiệm chăm chỉ, nhưng nhận thức này đã thôi thúc cô theo đuổi phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early – Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm). Phong trào này nhấn mạnh việc tiết kiệm và đầu tư mạnh mẽ để rời bỏ lực lượng lao động ở độ tuổi trẻ.

"Đó là lúc tôi nhận ra mình không cần tiếp tục leo thang sự nghiệp nữa. Tôi đã đạt đến mức 'vừa đủ' – và tôi cảm thấy vui vẻ, tự do để thử điều gì đó khác", cô nói.

Đến tháng 1/2024, Poirel đã tích lũy được khoảng 1,5 triệu USD. Chỉ ba tháng sau, vào tháng 4, cả cô và Jan đều nghỉ việc. Poirel gọi giai đoạn này là "nghỉ hưu ngắn hạn" – với khoản tiết kiệm đủ chi trả cuộc sống trong 18 tháng, dù cô chưa có kế hoạch cụ thể về việc quay lại làm việc toàn thời gian hay không.

"Tôi không thực sự háo hức muốn quay lại làm việc", cô thừa nhận. "Tôi cứ nghĩ giờ là lúc rồi, nhưng thực tế, tôi đang tận hưởng cuộc sống hàng ngày mà chúng tôi đã xây dựng trong kỳ nghỉ hưu ngắn ngủi này."

Theo đuổi con đường riêng

Việc Poirel dám tạo ra những thay đổi lớn không phải là chuyện mới. Năm 2013, khi đang làm công việc tiếp thị ở Bỉ mà cô không thích, trên đường về nhà sau một tuần dài, cô tâm sự với đồng nghiệp rằng mình cảm thấy không thỏa mãn. Anh ấy đáp lại rằng: "Ai không thử thì chẳng có gì".

Câu nói ấy ám ảnh cô suốt cuối tuần. Poirel nhận ra mình cần "lòng can đảm để làm điều khác biệt" nếu muốn hạnh phúc thực sự.

Thứ Hai tuần sau, cô nộp đơn nghỉ việc. Không chần chừ, cô quyết định chuyển đến Dublin, Ireland – một trung tâm công nghệ châu Âu – mà không có việc làm hay mối quan hệ nào. Ngay sau khi đặt chân đến nơi, cô nhận được vị trí hợp đồng tại Google với mức lương khoảng 60.000 USD, làm việc trong bộ phận an toàn và kiểm duyệt nội dung. Đó là bước khởi đầu sự nghiệp của cô tại "gã khổng lồ" công nghệ này.

Sự mạo hiểm ấy đã được đền đáp xứng đáng. Poirel gắn bó hơn một thập kỷ tại Google, liên tục thăng tiến qua các đội ngũ mới và nhận nhiều lần tăng lương. Năm 2017, cô chuyển từ Dublin sang Zurich, chuyển sang quản lý dự án và dần lên các vị trí lãnh đạo cấp cao, đẩy mức lương lên 390.000 USD vào năm 2024.

Lựa chọn "nghỉ hưu ngắn hạn"

Khi đạt mục tiêu tiết kiệm 1,5 triệu USD vào tháng 1/2024, vấn đề chỉ còn là chọn thời điểm hành động. Với một người tự nhận là "sợ rủi ro" về tiền bạc, việc từ bỏ thu nhập cao quả thực là thử thách lớn.

"Việc từ bỏ loại thu nhập này chắc chắn rất đáng sợ", Poirel thừa nhận. Nhưng cô chưa từng hối hận. Trong 18 tháng "nghỉ hưu ngắn hạn", Poirel dành thời gian bơi lội bên Hồ Zurich, tư vấn nghề nghiệp cho phụ nữ và du lịch nước ngoài cùng Jan. "Tôi cứ tưởng mình sẽ dễ chán. Nhưng giờ đã một năm rưỡi trôi qua, tôi vẫn chưa hề thấy chán", cô cười nói.

Dù có quay lại làm việc, Poirel cũng sẽ theo điều kiện của riêng mình – có thể bán thời gian hoặc chỉ chọn những dự án mang lại sự thỏa mãn. Dù sao đi nữa, cô cảm thấy may mắn vì đã tiết kiệm đủ để có lựa chọn ấy.

"Cuộc sống quá ngắn ngủi và tươi đẹp. Thật đáng tiếc nếu dành phần lớn thời gian cho công việc, trong khi chúng ta có thể dùng nó để tận hưởng thiên nhiên, bạn bè, gia đình, những người thân yêu và những điều thực sự khiến ta hạnh phúc", Poirel kết luận.