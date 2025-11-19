Người phụ nữ 3 đời chồng bị đạo diễn Lê Hoàng nói thẳng: "Cưới thêm 30 người nữa vẫn bất hạnh"

Mới đây, chương trình Người thứ ba đã lên sóng với sự tham gia của đạo diễn Lê Hoảng trong vai trò cố vấn. Nhân vật tại chương trình tuần này là một nữ khán giả giấu mặt. Chị nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi có ba đời chồng. Nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng thật sự người nào cũng rất tệ.

Nữ khán giả và Lê Hoàng

Tôi lập gia đình lần đầu tiên vào năm 28 tuổi. Tôi và chồng gặp gỡ tình cờ khi đi làm, anh ta làm thợ mộc bên cạnh chỗ làm của tôi.

Lúc mới quen, anh ta theo đuổi quyết liệt, luôn chiều chuộng, yêu thương. Sau khi kết hôn được một năm, anh ta bắt đầu sa vào tệ nạn hút chích, ngoại tình, bỏ bê gia đình, thậm chí lấy kim tiêm đâm vào tôi đề vòi tiền dù tôi đang mang thai.

Một lần hoảng loạn bỏ chạy, tôi bị té và mất đứa con đầu lòng. Không thể chịu đựng hơn, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt này.

Ở cuộc hôn nhân thứ hai, tôi gặp người chồng có vẻ ngoài bảnh bao, kinh tế ổn định. Nhưng khi về làm dâu, tôi liên tục bị mẹ chồng và em chồng xem thường.

Người chồng từng yêu thương tôi cũng dần thay đổi, trở nên gia trưởng, bạo lực, thậm chí chửi cả mẹ tôi. Sau một lần bị đánh, tôi quyết định ly hôn dù đã có với anh một đứa con. Tôi quen ai cũng thấy người ta đàng hoàng mới quen, nhưng không hiểu sao lúc cưới nhau về họ lại thay đổi.

Sau cuộc hôn nhân thứ hai, tôi quyết định tự lập. Tôi mở một quán phở nhỏ, buôn bán chăm chỉ và dần ổn định cuộc sống. Tưởng như đã đoạn tuyệt chuyện tình cảm, nhưng một người đàn ông trong xóm theo đuổi tôi suốt một năm khiến tôi xiêu lòng. Lúc đó, tôi 50 tuổi. Gia đình ngăn cản nhưng tôi không nghe, đến ở chung với anh ta nhưng không có đám cưới.

Thế nhưng, mối tình thứ ba còn nhiều bạo lực hơn cả hai lần trước. Người này nghiện rượu, thường xuyên đánh đập, thậm chí có lần dùng cây quạt đánh tôi đến chảy máu đầu. Sau 6 năm chịu đựng, tôi quyết định chia tay để bảo vệ chính mình.

Tôi có một người con trai với người chồng thứ hai. Người con chọn sống cùng tôi và đến nay đã trưởng thành, sống đàng hoàng, đó cũng chính là niềm an ủi lớn nhất của tôi".

Đạo diễn Lê Hoàng nghe xong câu chuyện liền nói thẳng: "Chị là người lương thiện nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời quá thấp, chị nhìn người quá hời hợt, hiểu biết về hôn nhân quá sơ sài, hạn hẹp, dù chị cưới thêm 30 người nữa chị vẫn gặp bất hạnh.

Lấy chồng không phải là may mắn, mà phải chọn lựa, nhưng ở đây chị chọn đại, giống như mua vé số, nên chị vớ phải những người chồng không ra gì. Câu chuyện của chị cũng là bài học sâu sắc cho nhiều cô gái".