Câu chuyện về chú chó nằm canh mộ chủ ở ấp 1, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An từng khiến bao người xúc động. Bảy năm trước, khi bé Kiệt - con trai thứ hai lên 2 tuổi, gia đình anh Nguyễn Thanh Rỡ (trú huyện Tân Thạnh, Long An) có nhận nuôi một "cô" chó và đặt tên là Mino. Khoảng một năm sau, bé Kiệt không may qua đời vì bị đuối nước. Kể từ ngày Kiệt được chôn cất, Mino đã ra nằm trên mộ suốt từ đó đến nay.

Anh Đoàn Như Phú, chủ kênh Youtube Độc lạ Bình Dương đã ghé thăm gia đình anh Rỡ cách đây 2 năm và rất bất ngờ về hành động của "cô" chó trung thành.

Đầu tháng 1/2024, khi quay trở lại xã Tân Thành, anh lại càng ngạc nhiên hơn khi Mino vẫn giữ nguyên một tư thế trên ngôi mộ ở khoảnh đất cạnh nhà. "Cô" chó ngày nào nay đã già, rất khôn nhưng có phần trầm tính. Mỗi khi có khách tới, Mino chỉ ngẩng lên vài giây rồi lại cụp đầu xuống, nằm khoanh tròn trên mộ.

“Sáng nó nằm tới 9,10 giờ vô ăn cơm. Ăn xong trưa lại ra nằm tới chiều, tối 8,9 giờ tối mới vào nhà ngủ. Nằm riết, giờ 4 đầu gối của nó đều chai sạn cả”, anh Rỡ nói.

Mino hiện vẫn nằm trên mộ cậu chủ nhỏ

Sau khi câu chuyện về Mino đăng tải lên báo đài, gia đình anh Rỡ cũng trở nên nổi tiếng, làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao.

"Thời gian qua, có một số người nước ngoài có lẽ vì tò mò với câu chuyện của Mino nên đã ghé nhà hỏi thăm. Họ không biết tiếng Việt nên có kêu một người phụ nữ thông dịch viên từ Sài Gòn xuống trò chuyện với gia đình tôi”, anh Rỡ kể lại.

Mộ của bé Kiệt trước đây vốn được chôn cất giữa cánh đồng lúa, sau này được di dời vào phần đất của gia đình. Gia đình anh Rỡ thường xuyên trông nom, quét dọn ngôi mộ. Mino rất ngoan, chưa bao giờ đụng tới bánh trái, đồ mặn đặt ngoài mộ cúng. Thi thoảng ra đường nhặt được vỏ bánh hoặc ai cho cái gì ăn, Mino cũng đem đến trước ngôi mộ của bé Kiệt.

Hình ảnh Mino "cố thủ" khi hay tin có người đến dời mộ cậu chủ nhỏ

Chính anh Rỡ cũng khó có thể thể lí giải được hành động tình cảm mà chú chó này dành cho con trai anh suốt 7 năm qua.

“Cũng có thể tình cảm của Mino có lẽ xuất phát từ việc trước đó cả hai quấn quýt, thân thiết nhau không rời xa. Hồi Kiệt còn sống cứ có đồ gì ăn là chia cho nó một nửa, từ cái bánh cho đến bát cơm”, anh Rỡ tâm sự.

Anh Rỡ đón tiếp nhiều vị khách ghé thăm

Sau biến cố cách đây 7 năm, anh Rỡ và vợ nén nỗi đau, tiếp tục bươn chải, xây dựng cuộc sống. Chị Ché (vợ anh Rỡ) đẻ thêm được 2 người con nữa, gồm một trai một gái. Bé lớn (chị gái Kiệt) nay đã lên lớp 4.

“Nhà cũng ít con, ít cháu, hồi đó giờ Kiệt nó mất tôi cũng buồn, chị hai nó cũng buồn. Nó ra nó dòm hoài, hỏi em nó đâu. Chúng tôi cũng ráng kiếm đứa em cho nó”, chị Ché nói.

Chị Ché đã sinh thêm 2 con

Gia đình thuộc diện cận nghèo, kinh tế trong nhà đều phụ thuộc vào một mình anh Rỡ. Công việc chính hiện tại của anh là gặt lúa thuê, còn vợ hiện đang nghỉ ở nhà giữ con. Bà Út (bà nội) mới gần đây bị tai biến, nguyên tiền thuốc thang hàng tháng cũng là một khoản lớn.

Mỗi khi có ai tới hỏi chuyện, bà Út lại sụt sùi nhắc về số phận hẩm hiu của đứa cháu. Bà vẫn còn nhớ như in ngày định mệnh và tự trách mình đã không để ý, sát sao tới cháu nên mới xảy ra cơ sự.

“Hôm ấy tôi đi hái rau, dẫn chị hai bé Kiệt đi. Bé nó nói, nội ơi nội, con ca một bài, nội nhảy nha. Tôi cũng nhảy múa cho cháu vui. Ca xong, nó bảo nội ơi cho con đi theo với, nhưng cháu còn nhỏ nên tôi bảo, con ở nhà đi, nội dẫn chị hai đi hái rau xíu nội về.

Quay đi quay lại thấy mẹ nó la làng rồi. Từ ngày nó mất, tôi đổ bệnh hoài, lúc nào cũng thương nhớ. Phải chi ngày ấy tôi dẫn nó đi thì nó đã không đi mất”, bà Út buồn rầu.

Bà nội buồn bã mỗi khi nhắc về bé Kiệt

Kinh tế của gia đình đều do mình anh Rỡ cáng đáng

Hai năm trước, có người tới hỏi bà Út có bán Mino với giá 300 triệu không nhưng bà từ chối vì đã xem Mino là một thành viên gắn bó thân thiết trong gia đình. Bà cũng bàn với các con nếu một ngày Mino già rồi chết, gia đình bà sẽ dành riêng một phần đất cho nó nằm cạnh cháu nội xấu số.

