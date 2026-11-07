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Người nước ngoài đầu tiên sắp đặt chân lên trạm vũ trụ Trung Quốc

Bình Giang
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Một phi hành gia Pakistan sẽ tham gia phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 24, trong sứ mệnh đưa người nước ngoài đầu tiên lên trạm vũ trụ của Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 7/11.

- Ảnh 1.

Sứ mệnh có người lái Thần Châu-23 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc, ngày 24/5. (Ảnh AP)

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, phi hành gia Pakistan sẽ thực hiện chuyến bay ngắn trên quỹ đạo, sau đó trở về Trái đất bằng tàu vũ trụ Thần Châu 23, Tân Hoa Xã đưa tin. Thời điểm phóng tàu chưa được công bố.

Theo bản tin, sứ mệnh này sẽ đánh dấu chuyến bay chung đầu tiên có sự tham gia của các phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong lịch sử chương trình vũ trụ có người lái của nước này.

Đầu năm nay, Tân Hoa Xã đưa tin 2 ứng viên phi hành gia Pakistan là Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud đã bắt đầu chương trình huấn luyện cùng các đồng nghiệp Trung Quốc. Theo kế hoạch, 1 trong 2 người sẽ được lựa chọn làm chuyên gia tải trọng cho sứ mệnh bay vào không gian ngắn hạn.

Chương trình huấn luyện tập trung phát triển các kỹ năng vận hành thực tế, đồng thời bao gồm cả chương trình đào tạo tiếng Trung chuyên sâu.

Chuyến bay sắp tới là một phần trong thỏa thuận được Trung Quốc và Pakistan ký kết vào tháng 2/2025.

Trung Quốc đang chuẩn bị cho sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng lần đầu tiên vào năm 2030. Mỹ được xem là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt mục tiêu đưa các phi hành gia đáp xuống Mặt trăng vào năm 2028.

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Tags

phi hành gia

Trung Quốc.

Thần Châu

Pakistan

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