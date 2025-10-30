"Người nhện" quảng cáo lố lăng giữa đường ở Cà Mau bị xem xét xử lý hành vi gì?





Liên quan đến vụ "người nhện" quảng cáo lố lăng gây xôn xao mạng xã hội, chiều 30-10, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết đã đề nghị UBND phường Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, xử lý hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên, tài khoản phát trực tiếp việc "người nhện" quảng cáo lố lăng trên nền tảng mạng xã hội đã gỡ bài đăng khỏi trang cá nhân.

Tài khoản phát trực tiếp ghi lại cảnh "người nhện" chạy qua lại giữa đường, múa tay và lắc mông khi quảng cáo cho cửa hàng điện thoại đã gỡ bài đăng khỏi trang cá nhân

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, tài khoản Facebook tên Ngô Hoàng Sinh (Sinh Store) phát trực tiếp ghi lại cảnh 1 thanh niên mặc đồ người nhện cầm bảng quảng cáo cho một cửa hàng điện thoại chạy qua lại giữa đường khi nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ.

Không dừng lại ở đó, "người nhện" còn có những hành động như: đứng gần đèn báo tín hiệu giao thông múa tay, lắc mông… Đoạn clip trên đã thu hút hơn 319.000 lượt xem cùng nhiều bình luận.

Nhiều người xem clip đã không khỏi bức xúc bởi cách quảng cáo lố lăng, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và phản cảm của "người nhện".

Lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu cho hay người này không xin phép địa phương khi thực hiện quảng cáo và đã giao công an mời thanh niên trên lên làm việc.



