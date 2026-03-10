Người Nhật sở hữu 29.000km bờ biển nhưng vẫn nườm nượp sang Việt Nam tìm thứ quê nhà hiếm có

Nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến một quốc gia hải đảo với đường bờ biển dài hơn 29.000 km. Thế nhưng, có một nghịch lý thú vị là trong những năm gần đây, lượng khách từ xứ sở Phù Tang đổ về các vùng biển Việt Nam lại tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu từ Sở Du lịch TP.HCM, lượng khách Nhật Bản đến thành phố đạt khoảng 300.000 lượt trong năm 2024 và tăng vọt lên gần 385.000 lượt trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022 - 2025 khoảng 28% mỗi năm. Chính những nỗ lực kết nối này đã mở đường cho du khách Nhật khám phá sâu hơn những điều mới lạ mà chỉ có ở Việt Nam mới có.

Đặc thù địa chất biển Nhật Bản và sức hút từ những "dải lụa trắng" tại Việt Nam

Sự thật ít ai biết là dù bốn bề là biển, nhưng phần lớn bờ biển tại Nhật Bản lại mang đặc thù địa chất núi lửa và đá vôi. Những bãi biển nổi tiếng như Enoshima (Kanagawa) hay bờ biển Shonan thường đặc trưng bởi lớp cát màu nâu sẫm, thậm chí là cát đen và sỏi. Những nơi có cát trắng mịn tại Nhật như tỉnh Okinawa hay bãi biển Shirahama (Wakayama) là cực kỳ hiếm hoi và luôn trong tình trạng quá tải vào mùa cao điểm.

Biển Enoshima (Kanagawa)

Chính vì thế, khi đặt chân đến Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, du khách Nhật thường bị chinh phục bởi những bãi cát trắng mịn như kem và thoai thoải kéo dài. Nếu như tại Nhật, việc tìm thấy một bãi biển cát trắng tự nhiên là điều xa xỉ, thì tại Việt Nam, đó lại là "đặc sản" trải dài từ Bắc chí Nam.

Sức hút này còn đến từ sự khác biệt rõ rệt về thời tiết. Tại Nhật Bản, dòng hải lưu lạnh khiến nước biển thường se sắt ngay cả trong mùa hè, và họ chỉ có khoảng 2 - 3 tháng ngắn ngủi để xuống nước. Trong khi đó, miền Trung và miền Nam Việt Nam sở hữu khí hậu nhiệt đới nắng ấm quanh năm. Cảm giác được ngâm mình trong làn nước xanh ngắt, ấm áp tại vịnh Ninh Vân hay biển Mỹ Khê vào những tháng cuối năm là một trải nghiệm "trốn đông" tuyệt vời mà khách Nhật đặc biệt trân trọng.

Việt Nam sở hữu nhiều bãi biển đẹp với đường bở biển dài cùng bãi cát trắng mịn

Mới đây, một du khách Nhật Bản đã đến Phú Quốc du lịch và khi nhìn thấy biển, cô và bạn đã không khỏi xuýt xoa vì biển Phú Quốc quá đẹp. Đặc biệt nhất là lúc hoàng hôn, nơi cô ăn tối còn có cả bắn pháo hoa rất nhộn nhịp. Không những thế, theo chia sẻ, cô không thể đặt được phòng ở Phú Quốc do lượng khách đổ về quá đông. Bên cạnh đó, một gia đình người Nhật đã có chuyến thăm biển Quy Nhơn và một thành viên trong gia đình đã nói rằng: “Đứng từ trên cao nhìn xuống thôi là quá đẹp rồi”.

Một du khách Nhật lần đầu đến Phú Quốc đã phải lòng nơi này. Ảnh: @_melloinvn

Một vị khách Nhật cùng gia đình đến khám phá biển Quy Nhơn. Ảnh: @papaken_vn

Thiên đường ẩm thực biển và đặc quyền nghỉ dưỡng "bước một bước chạm cát"

Bên cạnh cảnh sắc, sự khác biệt về văn hóa dịch vụ và ẩm thực chính là yếu tố giữ chân du khách Nhật. Người Nhật vốn có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe về hải sản, nhưng cách chế biến tại các thành phố biển Việt Nam lại mang đến một làn gió mới. Hải sản tại Nha Trang hay Phú Quốc không chỉ tươi rói mà còn có mức giá vô cùng dễ tiếp cận. Họ có thể thưởng thức những bữa tiệc tôm hùm, ốc hương hay mực nhảy nướng ngay tại bãi biển với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tại Tokyo hay Osaka.

Ngay cả những người Nhật Bản cũng phải thay đổi suy nghĩ về Việt Nam sau khi thưởng thức nhiều món ăn đường phố. Đơn cử như một nam du khách người Nhật Bản lần đầu đến Việt Nam đã mê mẩn những món ăn Việt và điều này đã làm anh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về ẩm thực Việt Nam. Hay một nữ du khách thưởng thức những món hải sản tươi ngon cạnh bờ biển Phú Quốc cũng phải đăng tải video để khoe các món ăn mà mình đã trải nghiệm.

Về dịch vụ lưu trú, Việt Nam sở hữu lợi thế mà rất ít quốc gia trong khu vực có được: Các resort 5 sao sát biển với sự riêng tư tuyệt đối. Khách Nhật vốn kín đáo và tinh tế, họ yêu thích các khu nghỉ dưỡng biệt lập như ở Bán đảo Sơn Trà hay các căn Villa có hồ bơi riêng tại Cam Ranh. Tại đây, họ được tận hưởng đặc quyền "bước một bước là chạm cát", thức dậy với tiếng sóng vỗ ngay dưới chân giường, đây là một mô hình nghỉ dưỡng (Private Villa) mà tại Nhật Bản thường rất hiếm và có giá cực kỳ đắt đỏ. Nếu như những ai thích đi du lịch gần gũi với đời sống người dân bản địa thì Việt Nam quả thật không thiếu những homestay view đẹp với đầy đủ tiện ích mà mức giá lại dễ tiếp cận.

Phú Quốc có nhiều cơ sở lưu trú cạnh biển vô cùng riêng tư

Sự kết hợp giữa thiên nhiên ưu ái, giá cả hợp lý và sự tận tâm trong dịch vụ đã biến Việt Nam từ một điểm đến mới nổi thành lựa chọn hàng đầu cho các kỳ nghỉ dài ngày của người dân xứ sở mặt trời mọc.