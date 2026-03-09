Trong khi phần lớn thế giới đang vận hành theo lịch Dương lịch và bước sang năm 2026, người dân tại xứ sở hoa anh đào còn đang sống trong một hệ thống thời gian song song đầy đặc biệt. Đối với họ, bây giờ còn là năm Lệnh Hòa thứ 8 (Reiwa 8).

Niên hiệu Lệnh Hòa chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, thời điểm Nhật hoàng Naruhito lên ngôi sau khi phụ thân của ông thoái vị. Tên gọi Reiwa được trích từ tập thơ cổ Vạn Diệp Tập (Man'yoshu), mang ý nghĩa về sự "hòa hợp tốt đẹp". Việc thế giới bước sang năm 2026 đồng nghĩa với việc người Nhật đã đi qua 8 năm của kỷ nguyên này, một hành trình ghi dấu nhiều biến động từ đại dịch toàn cầu đến những bước nhảy vọt về công nghệ của quốc gia.

Nhật hoàng hiện tại lấy niên hiệu Reiwa (Lệnh Hoà)

Tại Nhật Bản, niên hiệu Lệnh Hòa xuất hiện ở khắp mọi nơi trong đời sống hành chính và dân sự. Từ các loại giấy tờ tùy thân như bằng lái xe, thẻ cư trú cho đến các đồng xu hay con dấu trên các văn bản pháp luật, con số 8 (Reiwa 8) luôn được ưu tiên sử dụng song song hoặc thay thế hoàn toàn cho con số 2026. Đối với người dân bản địa, việc ghi nhớ năm theo niên hiệu là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, giúp họ xác định các cột mốc lịch sử cá nhân gắn liền với triều đại của vị hoàng đế đang tại vị.

Việc duy trì hệ thống niên hiệu Lệnh Hòa bên cạnh Dương lịch cho thấy một nét tính cách đặc trưng của người Nhật: sự giao thoa hài hòa giữa tính hiện đại và lòng tôn kính tuyệt đối đối với truyền thống hoàng gia. Khi ký một văn bản vào hôm nay, một người Nhật có thể viết năm 2026 theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng trong tâm thức văn hóa và các thủ tục hành chính nội địa, họ hiểu rằng mình đang sống trong những năm tháng rực rỡ của kỷ nguyên Lệnh Hòa.

Gia đình hoàng gia Nhật Bản

Sự tồn tại của năm Lệnh Hòa thứ 8 khiến khái niệm thời gian tại Nhật Bản trở nên đa tầng và thú vị hơn bao giờ hết. Nó nhắc nhở rằng đằng sau một quốc gia công nghệ hàng đầu vẫn là một nền văn minh gìn giữ những giá trị cổ xưa một cách bền bỉ nhất, nơi mỗi năm trôi qua không chỉ là một con số vô hồn mà còn là một phần của dòng chảy lịch sử hoàng tộc kéo dài hàng nghìn năm.