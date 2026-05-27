Người Nhật có 6 chiêu dù sử dụng điều hòa liên tục vẫn tiết kiệm điện: Đơn giản, dễ áp dụng, giảm ngay hóa đơn điện mỗi tháng

Tại Nhật Bản, mùa hè thường kéo dài từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 với nền nhiệt cao và nắng nóng gay gắt suốt cả ngày. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, điều hòa gần như là thiết bị không thể thiếu để duy trì không gian sống dễ chịu.

Điểm đặc biệt là dù sử dụng điều hòa thường xuyên, người Nhật vẫn kiểm soát rất tốt chi phí điện năng và hiếm khi phải lo lắng về hóa đơn tăng cao. Điều này đến từ thói quen sử dụng thiết bị một cách khoa học và hợp lý trong sinh hoạt hằng ngày.

Ở Nhật, các ngôi nhà thường được thiết kế theo kiểu chia phòng riêng biệt, và mỗi phòng sẽ được lắp đặt một máy điều hòa để phục vụ nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng không hề lãng phí mà được tối ưu nhờ những nguyên tắc rõ ràng.

Dưới đây là một trong những bí quyết quan trọng mà người Nhật luôn áp dụng:

1. Lựa chọn điều hòa có công suất phù hợp

Người Nhật đặc biệt chú trọng đến việc chọn điều hòa phù hợp với diện tích phòng. Các thiết bị tại đây thường được phân loại dựa trên quy mô không gian sử dụng, giúp đảm bảo hiệu quả làm mát tối ưu. Khi công suất máy phù hợp, điều hòa không cần hoạt động quá tải, từ đó giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

2. Ưu tiên chế độ “tự động” khi vận hành

Người Nhật có thói quen để điều hòa chạy ở chế độ tự động quanh năm, dù mùa nóng hay lạnh. Ở chế độ này, thiết bị sẽ tự cảm nhận nhiệt độ trong phòng và điều chỉnh mức làm mát phù hợp. Khi môi trường thay đổi, hệ thống cảm biến sẽ linh hoạt cân chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió, giúp duy trì không gian dễ chịu mà không tiêu tốn quá nhiều điện.

Không chỉ dừng ở nhiệt độ, họ còn để quạt gió vận hành tự động. Luồng khí mát nhờ đó được phân bổ đều khắp phòng, trong khi mức tiêu thụ điện lại thấp hơn so với việc cố định ở các cấp gió mạnh.

3. Chọn đúng chế độ làm lạnh cần thiết

Điều hòa tại Nhật thường tích hợp nhiều chức năng như làm mát và lọc không khí. Trong đó, chế độ lọc không khí lại chia nhỏ thành hút ẩm và hút ẩm nhẹ. Theo kinh nghiệm của người dân và chuyên gia, mức tiêu thụ điện tăng dần theo thứ tự: hút ẩm, làm lạnh, rồi đến hút ẩm nhẹ.

Vì vậy, vào những ngày hè không quá oi bức, họ thường chọn chế độ hút ẩm nhẹ để tiết kiệm điện mà vẫn giữ được cảm giác dễ chịu trong phòng.

4. Vệ sinh bộ lọc định kỳ

Bộ lọc không khí nằm phía sau lớp vỏ của điều hòa, có nhiệm vụ giữ lại bụi bẩn trong không khí. Khi bộ phận này bị bám bụi lâu ngày, luồng gió sẽ bị cản trở, khiến máy phải hoạt động mạnh hơn để đạt được nhiệt độ mong muốn.

Việc làm sạch bộ lọc thường xuyên không chỉ giúp điều hòa vận hành hiệu quả hơn, giảm điện năng tiêu thụ mà còn hạn chế mùi khó chịu và bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

5. Che chắn dàn nóng bằng vật liệu cách nhiệt

Trong mùa hè, nhiều gia đình Nhật sử dụng tấm bạc cách nhiệt để phủ lên dàn nóng đặt ngoài trời. Lớp che này giúp hạn chế tác động trực tiếp của ánh nắng, giảm tình trạng thiết bị bị quá nhiệt.

Nhờ đó, điều hòa hoạt động ổn định hơn, tránh bị quá tải hoặc hư hỏng do nhiệt độ môi trường cao, đồng thời góp phần tiết kiệm điện năng một cách đáng kể.

Tuy nhiên, khi che chắn cần lưu ý để không cản trở quá trình tỏa nhiệt của dàn nóng điều hòa, đảm bảo an toàn và giúp thiết bị hoạt động hiệu quả.

6. Cài đặt nhiệt độ hợp lý để tiết kiệm điện và bảo vệ thiết bị

Các chuyên gia và nhà sản xuất khuyến nghị rằng nhiệt độ điều hòa nên thấp hơn nhiệt độ ngoài trời khoảng 7-10°C để đảm bảo hiệu quả làm mát mà vẫn tiết kiệm điện. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng cực điểm (trên 40°C), mức nhiệt lý tưởng nên đặt là khoảng 26-28°C.

Đây được xem là “ngưỡng vàng” giúp cân bằng giữa cảm giác mát mẻ cho người dùng và khả năng vận hành ổn định của điều hòa. Khi để mức nhiệt này, máy không phải hoạt động quá tải, từ đó giảm hao điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Ngược lại, nhiều người có thói quen hạ nhiệt xuống rất thấp (16-20°C) với mong muốn làm mát nhanh. Thực tế, điều này khiến điều hòa phải chạy liên tục ở công suất tối đa, không có thời gian nghỉ, dễ dẫn đến quá tải và hỏng hóc. Đặc biệt, trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời quá cao, phần lớn điều hòa dân dụng khó có thể làm lạnh phòng xuống mức 20°C như mong muốn.

Bên cạnh đó, việc duy trì mức 26-28°C còn giúp cơ thể thích nghi tốt hơn khi di chuyển giữa trong nhà và ngoài trời, hạn chế tình trạng sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ quá lớn.

(Tổng hợp)