Người Nhật chi tiêu tằn tiện thế này sao? Hơn một nửa vào cửa hàng đồng giá 17.000 mỗi tháng

Nippon.com đưa tin, các cửa hàng đồng giá 100 yên (khoảng 17.000 đồng) đang trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng tại xứ sở mặt trời mọc.

Một cuộc khảo sát nhanh đầu tháng 1/2026 ở Nhật cho thấy, hơn 57% người được hỏi cho biết, họ ghé thăm những cửa hàng loại này ít nhất một lần mỗi tháng. Phụ nữ tỏ ra hào hứng hơn nam giới, với tỉ lệ sử dụng thường xuyên lên tới hơn 60%, còn nam giới là hơn 50%.

Số liệu chi tiết cho thấy thói quen này đã ăn sâu vào nếp sống của mọi lứa tuổi. Khoảng 25,4% người tham gia duy trì tần suất mua sắm đều đặn mỗi tháng một lần. Nhóm khách hàng thân thiết ghé thăm vài lần mỗi tháng cũng chiếm tỉ lệ tương đương. Ngay cả phái nam vốn ít đi chợ cũng có hơn một nửa thừa nhận thường xuyên lui tới các sạp hàng đồng giá này.

Về mặt hàng, đồ dùng nhà bếp dẫn đầu danh sách mua sắm với tỉ lệ áp đảo hơn 54%. Tiếp theo là văn phòng phẩm và các chất tẩy rửa chuyên dụng cho gia đình. Phụ nữ đặc biệt quan tâm đến dụng cụ nấu nướng và đồ dùng phòng tắm. Ngược lại, nam giới cao tuổi thường tìm đến đây để mua phụ kiện điện tử hoặc đồ dùng tự sửa chữa nhà cửa.

Động lực chính thúc đẩy người dân tìm đến các cửa hàng này là tâm lý tiết kiệm và sự tiện lợi. Gần một nửa số người được hỏi cho biết họ muốn cắt giảm chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, khảo sát cũng ghi nhận một vài ý kiến phàn nàn về tình trạng giảm số lượng sản phẩm trong mỗi bao bì. Việc xuất hiện các món đồ có giá trên 500 yên cũng khiến tên gọi "cửa hàng 100 yên" dần mất đi tính nguyên bản.