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Người nhà tới nhận dạng 4 nạn nhân vụ lật xe khách ở Gia Lai

Tiền Lê
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Người nhà của 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 31/8 tại đường tránh phía Đông, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã nhận dạng và đưa về gia đình an táng.

Ngày 1/9, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Bảo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - cho biết 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 31/8 tại đường tránh phía Đông, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã được người nhà đến nhận dạng và đưa về gia đình an táng.

Theo bác sĩ Bảo, những nạn nhân trong vụ tai nạn gồm bà P.T.M.K. (46 tuổi), em T.L.V. (18 tuổi, cùng trú phường An Khê), chị T.T.D.H. (33 tuổi, trú xã Đak P, cùng thuộc Gia Lai), chị L.T.D. (31 tuổi, trú Thanh Hóa).

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Hiện trường vụ tai nạn.

Bác sĩ Bảo thông tin bệnh viện đã hỗ trợ xe cấp cứu đưa các thi thể nạn nhân về gia đình an táng theo phong tục. Tất cả chi phí đưa nạn nhân gặp nạn về với gia đình đều do bệnh viện hỗ trợ miễn phí.

Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai - cho biết 14 bệnh nhân bị thương nhẹ trong vụ tai nạn đã được ra viện, 6 bệnh nhân bị thương nặng đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Tiền Phong đưa tin khoảng 3h ngày 31/8, xe khách biển số 50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Khi chạy tới Km10+600 tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku (địa phận làng Châm Nẻh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), xe mất lái, tự lật khiến ít nhất 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

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Tags

Gia Lai

xe khách

tai nạn giao thông

xe Việt Tân Phát

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