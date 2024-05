Thairath dẫn lời vợ của huấn luyện viên Kiatisak - bà Asapara Senamuang - cho biết lý do nhà cầm quân người Thái Lan chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo đó, "Zico Thái" từ chức hoàn toàn là do vấn đề chuyên môn, liên quan đến "phong cách bóng đá".

"Không có ai gây áp lực, can thiệp hay làm điều gì khiến ông ấy không thoải mái trong thời gian làm việc tại CLB", tờ Thairath trích dẫn.

Bà Asapara Senamuang khẳng định huấn luyện viên Kiatisak nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong đội bóng. Lãnh đạo CLB Công an Hà Nội cố gắng thuyết phục nhà cầm quân người Thái Lan ở lại nhưng không thành công.

Tờ báo của xứ chùa vàng bình luận thêm: "Đội bóng này có đủ các điều kiện tốt nhưng có lẽ không phù hợp với phong cách của ông ấy. Zico có lẽ đã đặt mục tiêu cao nhưng cuối cùng lại không đạt được".

HLV Kiatisak chia tay CLB Công an Hà Nội.

Ngày 14/5, huấn luyện viên Kiatisak Senamuang thông báo sẽ rời CLB Công an Hà Nội vì lý do gia đình. Nhà cầm quân người Thái Lan cảm ơn đội bóng và đăng ảnh cả gia đình mặc áo đấu của CLB Công an Hà Nội sau đó.

"Zico Thái" là thầy ngoại thứ 5 rời ghế huấn luyện viên trưởng của CLB Công an Hà Nội. Ông nhậm chức từ tháng 1/2024 nhưng chia tay khi chưa hết mùa giải. Điều này khiến dư luận đồn đoán về khả năng giữa HLV Kiatisak và các thành viên khác của đội bóng có mâu thuẫn.

Nhà cầm quân người Thái Lan đề đạt nguyện vọng xin nghỉ việc tại CLB Công an Hà Nội sau trận thua CLB Nam Định ở vòng 18 V.League. Khi đó, HLV Kiatisak tính phương án trở lại HAGL và tiếp tục làm việc cho bầu Đức. Hợp đồng giữa ông và HAGL đáo hạn sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, HLV Vũ Tiến Thành đang làm tốt công việc ở đội bóng phố núi và giúp HAGL thoát khỏi vùng nguy hiểm. HLV Kiatisak quyết định trở về quê nhà Thái Lan. Chiến lược gia sinh năm 1973 tạm thời sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, sau đó sang Anh thăm con gái.