Người nghèo chấp niệm 7 thứ "chật nhà", người giàu mạnh dạn bỏ đi không luyến tiếc

Từng có một thời, nhiều người trong chúng ta lớn lên với quan niệm càng để dành nhiều đồ trong nhà thì càng thấy yên tâm. Từ túi nilon đi chợ, chai lọ rỗng, bát đĩa sứt mẻ cho tới những món đồ được tặng kèm khi mua hàng, tất cả đều được giữ lại với suy nghĩ rất quen: biết đâu sau này dùng đến.

Nhưng chỉ đến khi dọn nhà, gom ra cả chục túi đồ bỏ đi, nhiều người mới giật mình nhận ra: thứ mình tích trữ không phải là đồ đạc, mà là nỗi sợ thiếu thốn ăn sâu trong tiềm thức. Người giàu không hẳn vì nhiều tiền mà sống gọn gàng, mà vì họ đã sớm buông bỏ những “chấp niệm nghèo” này từ lâu. Dưới đây là 7 thứ càng để càng khiến nhà chật, tâm trí nặng nề - nhưng rất nhiều gia đình vẫn đang vô thức tích trữ mỗi ngày.

1. Túi nilon, túi nhựa đi chợ

Đi chợ, mua đồ, đặt hàng online, mỗi ngày lại thêm vài chiếc túi nhựa. Vứt thì tiếc, giữ thì chẳng biết để làm gì, thế là túi này chồng lên túi kia, nhét đầy góc bếp, ngăn tủ. Thực tế, số túi nhiều gia đình tích trữ đã vượt xa nhu cầu sử dụng. Phần lớn chỉ nằm đó, bám bụi, lộn xộn, khiến khu vực bếp trông lúc nào cũng rối mắt. Giữ một lượng vừa đủ là tiết kiệm, giữ quá nhiều chỉ khiến nhà biến thành kho rác.

2. Chai, lọ thủy tinh rỗng

Hũ mứt, chai nước, lọ đồ uống… sau khi đã dùng - nhiều người có thói quen rửa sạch, xếp ngay ngắn, nhìn thì gọn nhưng hầu như chẳng mấy khi dùng tới. Sau vài tháng, số chai lọ ngày một nhiều, còn nhu cầu thực tế thì gần như bằng không. Nhiều chiếc không kín, không đúng kích cỡ, cuối cùng vẫn chỉ nằm ở góc tủ chờ ngày bị bỏ đi. Với những món này, nguyên tắc đơn giản là dùng được thì giữ, không dùng ngay thì bỏ, đừng tự tạo cho mình thêm gánh nặng.

3. Bát đĩa sứt mẻ, nứt vỡ

Không chỉ người lớn tuổi, mà cả người trẻ cũng thường chần chừ khi vứt bát đĩa sứt mẻ. Lúc nào cũng tự nhủ “còn dùng được”, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ cần một lần bị cạnh sắc cứa vào tay, nhiều người mới chịu dọn sạch cả chồng bát đĩa hỏng trong nhà. Những vật dụng liên quan trực tiếp tới ăn uống và an toàn, càng không nên tiếc rẻ.

4. Chậu, rổ nhựa giá rẻ

Chậu tặng kèm khi mua đồ, rổ nhựa từ các chương trình khuyến mãi… cứ thế nhiều dần lên. Mỗi cái một màu, một kiểu, đặt trong nhà nhìn vừa lộn xộn vừa kém thẩm mỹ. Giữ lại thì chiếm chỗ, vứt đi thì tiếc, nhưng thực tế chúng hiếm khi mang lại giá trị sử dụng lâu dài. Sau khi dọn bỏ, nhiều gia đình mới nhận ra không gian sống gọn gàng hơn thấy rõ.

5. Các loại đồ tặng kèm

Mua mì tặng bát, mua sữa tặng cốc, mua đồ gia dụng kèm quà… Những món quà nhỏ này đánh trúng tâm lý “được thêm”, khiến nhiều người mua cả những thứ vốn không cần. Mang về nhà mới thấy, đồ tặng kèm thường chất lượng thấp, dùng vài lần là bỏ, hoặc chẳng có dịp dùng đến. Cuối cùng, tiền thì đã chi, còn nhà lại thêm chật.

6. Bộ thìa, đũa, muỗng dùng một lần

Ăn đồ giao về, tiện tay giữ lại bộ thìa đũa, nghĩ rằng sau này sẽ dùng. Cứ thế, ngăn kéo đầy dần mà chẳng mấy khi đụng tới. Khi dọn sạch, nhiều người mới thấy bếp rộng hẳn ra, sinh hoạt không hề bất tiện hơn. Chưa kể, đồ dùng một lần để lâu vừa kém vệ sinh, vừa tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

7. Dây sạc, dây cáp không còn dùng

Điện thoại đổi đời, thiết bị thay mới, dây sạc cũ vẫn được giữ lại “phòng khi cần”. Đến lúc gom lại mới thấy cả một mớ dây chẳng còn tương thích với bất kỳ thiết bị nào. Phần lớn dây rẻ, chất lượng kém, vừa sạc chậm vừa hại máy. Giữ lại vài sợi tốt là đủ, còn lại chỉ là rác điện tử chiếm chỗ.