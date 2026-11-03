Chỉ vì một chiếc bánh sinh nhật được ăn bằng bánh quế thay vì đĩa giấy, thìa nhựa, một vị khách Hà Nội đã ngỡ ngàng. Nhưng bất ngờ hơn, nhiều người Nghệ An vào bình luận cũng ngạc nhiên không kém khi biết cách ăn quen thuộc từ bé của mình lại không phổ biến ở nơi khác.

Theo một bài viết được chia sẻ trong hội nhóm về chuyện ăn uống trên mạng xã hội, một người Hà Nội đến nhà bạn ở Nghệ An chơi đúng ngày sinh nhật. Chiếc bánh kem được bày ra thật đẹp, với dâu tây đỏ, lát cam sấy, những đường kem bắt hoa và lớp kem xanh mát mắt. Như mọi lần dự sinh nhật, cô ngồi chờ đĩa giấy với thìa nhựa được chia ra. Nhưng chủ nhà không đưa đĩa, cũng không đưa thìa. Thay vào đó, họ lấy một miếng bánh quế tròn từ gói bánh đặt sẵn trong hộp, rồi dùng chính miếng bánh quế ấy xúc bánh kem và ăn luôn.

Cô kể lại câu chuyện trong một hội nhóm chuyên chia sẻ chuyện ăn uống, kèm tấm ảnh do chính người này đăng tải, miếng bánh quế cắn dở, kem vàng và cốt bánh mềm thò ra ngoài, nhìn là muốn thử. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, rôm rả như một bữa tiệc sinh nhật.

Cách ăn này nghe lạ nhưng thật ra rất thực tế. Bánh quế giòn, thơm mùi bơ sữa, vừa làm đĩa vừa làm thìa, ăn xong thì "xử lý" luôn dụng cụ. Đỡ được khoản rửa, bớt rác, bánh kem lại có thêm độ giòn cho đỡ ngấy.

Thế nhưng, người khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn cả lại không phải vị khách Hà Nội, mà chính là những người Nghệ An vào bình luận. Nhiều người trong số họ bày tỏ sự ngạc nhiên không kém, theo một hướng khác hẳn, là họ cứ tưởng cả nước đều ăn bánh sinh nhật như thế. Có người thốt lên rằng hóa ra chỉ mỗi Nghệ An ăn vậy, có người thì đùa đây đúng là một nét "độc lạ" của quê mình.

Mỗi người lại có một trải nghiệm riêng để kể. Có bạn kể trong chuyến vào Lâm Đồng, mua bánh sinh nhật xong thì hoang mang vì chẳng thấy gói bánh quế đâu. Bạn ấy nghĩ mãi không hiểu sao người ta lại bán bánh mà thiếu món đi kèm quan trọng như vậy, đến lúc ăn thì tự dưng chẳng còn thấy ngon miệng. Có chị theo chồng về Nghệ An, lần đầu dự sinh nhật bên nhà chồng đã bỡ ngỡ vì chưa bao giờ thấy ai ăn bánh kem như thế. Một người khác kể ở quê họ, bánh kem ăn với bánh quế đã thành nếp từ chừng hai chục năm trước, và phải đến khi ra Hà Nội mới "sốc" khi thấy người ta ăn bằng đĩa giấy. Họ còn nhắn các bà vợ cứ thử ăn bánh kem kèm bánh quế một lần, ăn rồi sẽ thấy "đỉnh".

Thói quen ấy có từ lâu nên với nhiều người, miếng bánh quế trong ngày sinh nhật còn gợi cả một khoảng ký ức. Có người nhớ lại thời trước, khi nhiều gia đình còn tự làm bánh quế, bột nướng lên thơm lừng, đến sinh nhật thì kẹp bánh kem vào giữa là "hết sảy". Loại bánh tự làm ấy giờ gần như biến mất, còn bánh quế công nghiệp ngày nay tuy khác xưa nhưng vẫn đủ ngon để người ta nhớ về một thời đã xa. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người con xứ Nghệ dù đi xa vẫn giữ thói quen này như một cách giữ lại chút hương vị quê nhà.

Ảnh: Nga Nguyễn

Ở phía ngược lại, người các vùng khác cũng ngạc nhiên không kém. Một bạn ở Hà Nội cho biết mọi lần chỉ quen giấy với thìa, nay mới biết còn có kiểu ăn này. Có bạn hỏi vui rằng nếu ở đâu cũng ăn thế thì bánh quế ở những nơi khác dùng để làm gì, và được một người đùa lại rằng để chấm nước mắm. Một số người hào hứng bảo biết đâu đây sẽ thành xu hướng ăn bánh sinh nhật mới, thậm chí còn rủ nhau thử ngay.

Chuyện nhỏ từ một chiếc bánh sinh nhật nhưng lại mở ra sự khác biệt thú vị trong thói quen ăn uống giữa các vùng miền. Có những điều thân thuộc đến mức người ta mặc định ai cũng làm như vậy, cho đến khi gặp một người từ nơi khác và nhận ra hóa ra không phải.

Với nhiều người Nghệ An trong bài viết, bánh quế là món ăn kèm khó thiếu mỗi dịp sinh nhật, dù đây là thói quen của từng gia đình chứ không phải nếp chung của cả tỉnh. Còn với những vị khách lần đầu chứng kiến, đó lại là một phát hiện mới mẻ. Vì thế, nếu lần tới được mời dự sinh nhật ở Nghệ An, đừng vội tìm đĩa giấy hay thìa nhựa. Hãy thử cầm một miếng bánh quế lên, biết đâu bạn lại gia nhập hội những người không thể ăn bánh kem thiếu món này.