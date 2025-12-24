Người mua xếp hàng xuyên đêm, một dự án căn hộ chung cư ở Hà Nội có giá chênh đến 3 tỷ/căn

Một số môi giới cho biết, cả 300 căn hộ này đã nhanh chóng “cháy hàng”. Nhiều người còn tỏ ra tiếc nuối khi ra về mà không lấy được suất mua căn hộ. Nhưng rất nhiều người có suất mua lập tức rao bán chênh từ 10-15% so với giá của chủ đầu tư.

Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.

Anh Tuấn - một cư dân sống tại khu đô thị này - cho biết, buổi tối trước ngày mở bán, nhiều cư dân đã xếp hàng chờ lấy được suất mua căn hộ với giá ưu đãi từ chủ đầu tư. Thậm chí, anh còn nghe thấy tình trạng to tiếng xảy ra khi nhiều người không lấy được suất mua.

Xếp hàng từ đêm mua căn hộ Parc Régent.

“Tôi nghe có người bàn tán với nhau lấy được suất mua 2 căn chung cư. Nếu bán ngay ra thị trường có thể chênh vài tỷ đồng mỗi căn”, anh kể.

Trong vai khách hàng có nhu cầu, chung tôi liên hệ với môi giới đang rao bán nhiều căn hộ chung cư Parc Regent (nằm trong khu đô thị Park City). Người này cho biết, hiện đang có nhiều căn hộ diện tích 13-15 tỷ đồng, tùy vị trí. Đang chú ý, một căn chung cư có diện tích 339m2 được chào bán với giá 40 tỷ đồng. Môi giới này cho hay, mức giá chào bán này chênh khoảng 2-3 tỷ đồng so với giá chủ đầu tư. Số tiền này sẽ không ghi trong hợp đồng mà trả riêng cho người có xuất mua đã cọc trước đó.

Theo khảo sát, hiện trên các trang rao bán bất động sản, nhiều người vẫn chào mời “quỹ căn ngoại giao” tại dự án này với những lời quảng cáo như: Dự án đã hết sạch ngay ngày đầu bán; chỉ còn vài căn ngoại giao; hàng cần bán gấp giá tốt...

Đây không phải là dự án chung cư duy nhất bán chênh tiền tỷ trên thị trường. Trước đó, hồi tháng 12, hai tòa tháp căn hộ nằm ở Đan Phượng cũng được thông báo "cháy hàng" một tòa sau 60 phút ra mắt. Được biết căn hai phòng ngủ tại đây dao động 6,4-6,6 tỷ đồng và phải chấp nhận chênh 500-600 triệu đồng mua lại từ khách trước. Hay hồi tháng 10, một dự án tại Gia Lâm cũng có mức chênh lên đến 1 tỷ đồng/căn cho những căn 3 phòng ngủ, thang máy riêng, vị trí "hoa hậu" khi cả sàn chỉ có duy nhất 1 căn.

Có hiện tượng "cắt lỗ" chênh chung cư

Ông Vũ Thanh Tùng - Giám đốc của một sàn phân phối bất động sản ở Hà Nội chia sẻ, hình thức booking giữ chỗ đã xuất hiện trong vài năm gần đây. Hình thức booking có hai mục đích.

Thứ nhất, chủ đầu tư nhận booking giữ chỗ hướng tới mục tiêu đo mức độ quan tâm của người mua. Đồng thời, chủ đầu tư cũng tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng. Tại nhiều dự án, giá rumor cũng được tung ra để thăm dò thị trường. Hình thức booking như một “hàn thử biểu” để chủ đầu tư nhìn nhận, đánh giá thị hiếu, mức độ quan tâm của khách hàng. Từ đó, phía chủ đầu tư có những quyết sách hợp lý.

Thứ hai, booking trở thành một chiêu tạo “sóng” thị trường, gây sốt ảo, tạo tâm lý dồn người mua vào thế chốt hàng.

Theo anh Tùng, thực tế tình trạng booking được căn hộ sau đó rao bán chênh không mới. Trước đó rất nhiều nhà đầu tư, môi giới cũng đã làm điều tương tự. Tuy nhiên, khi đó thị trường đang rất nóng, người mua mong muốn phải sở hữu được căn hộ nên thanh khoản rất dễ.

Tuy nhiên, hiện thị trường chung cư Hà Nội đang chững hơn do 2 nguyên nhân. Thứ nhất là lãi suất vay đang tăng rất nhanh chóng. Thứ hai là giá chung cư đã quá cao, người mua không dám xuống tiền trong thời điểm này.

Theo Báo cáo mới đây của Hội môi giới BĐS Việt Nam, từ cuối quý 4 năm 2025, giá BĐS có dấu hiệu chững lại và đi ngang tại một số thị trường nhưng thực tế chưa ghi nhận dấu hiệu giảm. Giao dịch “cắt lỗ” chỉ ghi nhận ở các sản phẩm mua chênh cao hoặc giao dịch theo tâm lý FOMO trong các đợt tăng nóng ngắn hạn trước đó.

Trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư chưa chịu áp lực tài chính đáng kể, đồng thời tâm lý thị trường được củng cố bởi nhiều giải pháp được đề ra để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là việc khởi công đồng loạt nhiều dự án, công trình quy mô lớn, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, mặt bằng giá BĐS khó có khả năng giảm sâu trên diện rộng.

Thực tế, hiện tượng “găm hàng” đẩy giá chung cư không phải mới diễn ra. Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian qua, giá bất động sản, đặc biệt là giá nhà ở, đất ở tăng cao vượt khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Tình trạng giá bất động sản, nhà ở, đất ở tăng là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, giá bất động sản, nhà ở tăng còn ảnh hưởng do một số doanh nghiệp, nhà đầu tư, cá nhân môi giới có hành vi găm hàng, nâng giá, đầu cơ, nhiễu loạn thông tin thị trường.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng nhìn nhận, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản do còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu.

Cùng với đó, cơ cấu sản phẩm còn mất cân đối giữa các phân khúc, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân. Tiến độ triển khai nhiều dự án vẫn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch. Trong năm 2026, cơ quan này sẽ nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần kéo giảm giá nhà trong bối cảnh thị trường nhà ở liên tục tăng nóng thời gian qua.