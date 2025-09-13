Người mua vàng SJC lỗ nặng trong 5 ngày qua

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 131,4 triệu đồng/lượng.

So với vùng đỉnh gần 136 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 9/9, SJC đã giảm hơn 5 triệu đồng/lượng vàng miếng ở chiều thu mua và hơn 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Như vậy, nếu nhà đầu tư mua từ vùng đỉnh bán ra hôm nay lỗ ngay hơn 7 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng miếng SJC lỗ nặng chỉ sau 5 ngày.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đang trong xu hướng giảm. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 125 - 128 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu vàng khác như PNJ, Doji và Phú Quý cũng đồng loạt hạ giá bán vàng nhẫn thêm từ 700.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch về vùng 128,7-129,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ giá mặt hàng này cao nhất thị trường ở 130 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn có mức điều chỉnh thấp hơn vàng miếng nhưng các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn nới rộng khoảng cách mua vào - bán ra lên 3 triệu đồng/lượng nên nhà đầu tư mua vàng từ vùng đỉnh cũng lỗ từ 4 - 5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Trên thị trường thế giới, giá vàng quanh mức 3.643 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương hơn 116 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh hơn so với thế giới trong vài ngày gần đây, giúp co hẹp mức chênh lệch từ hơn 20 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng hơn 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.216 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại quanh mốc 26.196 - 26.476 đồng/USD mua - bán.