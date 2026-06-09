Nhìn lại tâm lý và kế hoạch tích lũy khi giá vàng biến động về mức hơn 14 triệu đồng/chỉ.

Vàng giảm, giảm, giảm và về mức hơn 14 triệu đồng/ chỉ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, những cuộc thảo luận sôi nổi về việc mua bán hay cảnh tượng người dân xếp hàng chen chúc tại các tiệm vàng lớn không còn xuất hiện phổ biến như trước.

Sự hạ nhiệt có phần sốc của thị trường ở thời điểm hiện tại chính là một cơ hội thực tế để những người đang nắm giữ vàng, hoặc những ai đang có ý định tích lũy, nhìn nhận lại trạng thái tâm lý cũng như kế hoạch tài chính dài hạn của bản thân.

1. Sự biến động của giá vàng thử thách tâm lý người mua

Khi nhìn thấy biểu đồ giá vàng giảm xuống từ mức đỉnh, phản ứng tâm lý hoang mang hoặc lo lắng của người tiêu dùng là điều rất khó tránh khỏi. Đối với những người đã xuống tiền mua vàng ở mức giá cao trước đó, họ dễ nảy sinh tâm lý tiếc nuối vì đã không chốt lời sớm hơn, hoặc rơi vào trạng thái bất an vì lo sợ giá sẽ còn tiếp tục giảm sâu trong thời gian tới. Ở chiều ngược lại, những người đang có sẵn một khoản tiền nhàn rỗi và có nhu cầu mua tích lũy lại rơi vào trạng thái phân vân, đứng ngồi không yên vì không biết đây đã là vùng giá thích hợp để mua vào hay chưa, hay nếu mua xong giá lại tiếp tục giảm thì sao.

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Sự lo lắng và bất an này thường xuất hiện khi chúng ta quá chú trọng vào sự trồi sụt, biến động của giá cả theo từng ngày hoặc từng tuần. Bản chất của thị trường tài chính là luôn có sự điều chỉnh sau một thời gian tăng trưởng quá nóng. Việc giá vàng hạ nhiệt ở thời điểm này là một thực tế khách quan buộc mỗi người phải đối mặt, từ đó học cách kiểm soát cảm xúc cá nhân và không để những con số ngắn hạn làm ảnh hưởng đến các quyết định tài chính lớn hơn.

2. Nhìn lại mục đích tích lũy dài hạn

Đây là lúc thích hợp nhất để mỗi người tự rà soát lại mục đích ban đầu khi quyết định phân bổ dòng tiền vào vàng. Bạn cần tự trả lời một câu hỏi cốt lõi: Bạn quyết định mua vàng vì thấy những người xung quanh đi mua nên sợ mình bị bỏ lại phía sau, hay bạn mua vì đó là một phần trong kế hoạch tích lũy tài sản rõ ràng cho tương lai dài hạn? Vàng từ trước đến nay vốn được coi là một kênh trú ẩn an toàn, giúp bảo toàn giá trị tài sản trước lạm phát chứ không phải là một công cụ phù hợp để đầu tư lướt sóng ngắn hạn kiếm lời nhanh chóng.

Nếu việc mua vàng nằm trong một kế hoạch dài hạn, chẳng hạn như chuẩn bị cho việc cưới hỏi, mua nhà, hoặc làm quỹ dự phòng cho gia đình trong vòng 3 đến 5 năm tới thì những biến động tăng giảm trong vài tuần hay vài tháng hoàn toàn không phải là vấn đề quá lớn. Khi đã xác định đây là một khoản của để dành lâu dài, sự thay đổi mang tính thời điểm của giá cả ở hiện tại sẽ không còn là lý do khiến bạn phải mất ăn mất ngủ, giúp bạn tách biệt được cảm xúc cá nhân ra khỏi những biến động chung của thị trường.

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3. Tập trung vào kế hoạch tài chính cá nhân thay vì đám đông

Trước rất nhiều thông tin đa chiều và các luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, điều cần thiết nhất lúc này là giữ sự bình tĩnh và tập trung hoàn toàn vào nhu cầu, năng lực tài chính thực tế của chính bản thân mình. Việc liên tục mở các ứng dụng theo dõi giá vàng hoặc cập nhật tin tức mỗi giờ chỉ làm tăng thêm sự bất an, từ đó dễ dẫn đến các quyết định vội vàng mang tính cảm tính như bán tháo cắt lỗ hoặc vay mượn tiền để mua vào khi chưa tìm hiểu kỹ.

Tài chính cá nhân suy cho cùng là câu chuyện mang tính độc lập của mỗi cá nhân, phụ thuộc hoàn toàn vào mức thu nhập, dòng tiền nhàn rỗi và mục đích sử dụng tiền của riêng bạn trong từng giai đoạn cuộc đời, chứ không phụ thuộc vào hành động hay tâm lý của số đông ngoài thị trường. Thay vì cố gắng dự đoán trước diễn biến tiếp theo của giá vàng - một điều mà ngay cả những người có kinh nghiệm cũng không ai có thể khẳng định chắc chắn, việc kiên định với kế hoạch dài hạn của chính mình và giữ một tâm lý ổn định mới là cách tốt nhất giúp bạn quản lý túi tiền một cách hiệu quả và an toàn.