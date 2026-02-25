Người mua vàng bạc tại Bảo Tín Minh Châu ngày Thần tài chú ý: Thông báo mới nhất từ doanh nghiệp

Hệ thống Bảo Tín Minh Châu (BTMC) vừa phát đi thông báo về thời gian giao dịch đặc biệt trong ngày vía Thần Tài 2026 nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Theo đó, trong ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ (ngày vía Thần Tài), toàn bộ hệ thống BTMC sẽ mở cửa sớm từ 6h30 và kéo dài thời gian phục vụ đến 21h. Việc điều chỉnh khung giờ hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may, tích trữ và giao dịch của khách hàng trong dịp cao điểm đầu năm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, toàn bộ hệ thống cửa hàng đã sẵn sàng về nguồn cung và nhân sự để phục vụ lượng khách dự kiến tăng mạnh. BTMC chuẩn bị đa dạng sản phẩm cho ngày vía Thần Tài, bao gồm vàng Rồng Thăng Long 999.9, Nhẫn Kim Tiền, Nhẫn 24K, các sản phẩm vàng miếng trọng lượng từ 0,05 chỉ đến 0,1 chỉ, cùng nhiều dòng sản phẩm vàng ép vỉ, vàng trang sức và quà tặng phong thủy. Đây là những mặt hàng thường được người dân lựa chọn trong dịp đầu xuân với quan niệm mang lại tài lộc, may mắn và hanh thông trong công việc.

Bên cạnh việc tăng cường thời gian phục vụ trong ngày cao điểm, BTMC cũng công bố thông tin mở rộng hệ thống kinh doanh tại Hà Nội. Cụ thể, doanh nghiệp chính thức đưa vào hoạt động thêm hai cơ sở mua – bán vàng Rồng Thăng Long 999.9 (VRTL), nhằm giảm tải cho các điểm giao dịch truyền thống và rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng.

Cơ sở thứ nhất đặt tại số 4 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa điểm này cách cơ sở 15 Trần Nhân Tông khoảng 30 mét, giúp khách hàng khu vực trung tâm có thêm lựa chọn giao dịch thuận tiện. Theo thông báo, cơ sở này bắt đầu mở bán từ ngày 24/02/2026 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cơ sở thứ hai đặt tại số 139 Cầu Giấy. Tại đây, BTMC mở rộng diện tích giao dịch, nâng sức chứa lên hàng trăm khách hàng cùng lúc, kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua bán vàng trong những dịp cao điểm như vía Thần Tài, lễ Tết hoặc khi thị trường biến động mạnh.

Việc mở rộng hệ thống được doanh nghiệp cho biết nằm trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và đáp ứng xu hướng gia tăng nhu cầu đầu tư, tích trữ vàng trong thời gian gần đây.

Với việc kéo dài thời gian giao dịch trong ngày vía Thần Tài và bổ sung thêm hai cơ sở mới, BTMC cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa cao điểm đầu năm, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho người dân Thủ đô khi có nhu cầu mua – bán vàng trong dịp đặc biệt này.