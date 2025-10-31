Trong thời đại mạng xã hội, nơi mọi người đều có thể chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, việc phụ huynh khoe con cũng trở nên phổ biến. Một tấm giấy khen, một bài thi điểm cao hay chỉ cần con làm được điều gì hơi khác lạ một chút..., tất cả đều có thể trở thành "chứng cứ" cho sự xuất chúng. Không ít người nghĩ rằng mình đang truyền cảm hứng cho người khác, nhưng đôi khi, sự tự hào ấy lại vô tình biến thành màn khoe khoang phản cảm.

Một câu chuyện gần đây là ví dụ điển hình. "Con trai tôi làm xong bài thi đại học trong 57 phút!", một bà mẹ Trung Quốc đã đăng lên mạng xã hội nội dung này với giọng điệu phấn khích, tưởng chừng như vừa chứng kiến một "thiên tài" ngay trong nhà mình.

Cô kể rằng con trai, khi làm bài thi thử môn Toán đại học, chỉ mất chưa đầy một tiếng để hoàn thành. Không chỉ vậy, bài làm còn chính xác đến mức khiến cô phải thốt lên: " Đây không phải năng lực bình thường!".

Ảnh minh hoạ.

Trong mắt người mẹ, 57 phút ấy là bằng chứng cho thấy con mình vượt trội, là dấu hiệu cho một tương lai rực rỡ phía trước. Nhưng trái ngược với kỳ vọng, cư dân mạng lại phản ứng gay gắt.

Dưới phần bình luận, hàng trăm ý kiến "ném đá ngược" bà mẹ này xuất hiện. Người ta chỉ ra rằng việc làm bài nhanh không đồng nghĩa với thông minh, đôi khi chỉ là vì đề dễ, hoặc vì đứa trẻ đã gặp dạng bài tương tự trước đó. Một số người còn mỉa mai: " Trên mạng, ai cũng có con thiên tài. Nhưng trong phòng thi thật, thiên tài lại ít đến mức hiếm hoi".

Câu chuyện tưởng chỉ là lời khoe vô tư, bỗng chốc trở thành hình ảnh phản chiếu sự ảo tưởng của không ít bậc cha mẹ hiện nay - những người vô tình đánh giá quá cao năng lực của con chỉ vì muốn tin rằng "con tôi không giống ai".

Thực ra, việc cha mẹ tự hào về con là điều tự nhiên. Nhưng giữa "tự hào" và "thần thánh hóa" chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Khi ta luôn nhìn con qua lăng kính hoàn hảo, đứa trẻ dễ bị đặt vào vị trí phải gồng mình để xứng đáng với danh xưng "thiên tài".

Ảnh minh hoạ.

Trên thực tế, mạng xã hội không thiếu những ví dụ về các "thần đồng" tự xưng - những học sinh hoàn thành bài thi toán đại học trong vòng một giờ, hay đạt điểm gần tuyệt đối dù "chơi game cả đêm trước đó". Nhưng sau những câu chuyện gây sốt ấy, ít ai biết họ đã phải nỗ lực thế nào, hoặc có bao nhiêu người trong số đó thực sự tiếp tục duy trì phong độ ấy lâu dài.

Thiên tài thật sự không cần khoe. Họ lặng lẽ học, lặng lẽ làm, và kết quả của họ tự nói lên tất cả.

Mỗi đứa trẻ cũng chỉ là một người bình thường, cần được công nhận bằng nỗ lực chứ không phải những con số được phóng đại. Bởi trong hành trình trưởng thành, điều quý giá nhất không phải là tốc độ. Không ai cần phải làm bài thật nhanh để chứng minh mình giỏi. Thứ đáng được trân trọng, là sự kiên trì, là quá trình mỗi ngày con tự vượt qua chính mình, dù chỉ là từng chút một.

Theo Sohu