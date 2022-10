Người mẹ từ chối cho bạn mượn 60 triệu đồng và bài học dạy con đáng suy ngẫm

Nếu bạn bè vay 60 triệu và bạn có điều kiện dư dả, liệu bạn có đồng ý giúp đỡ không? Có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng 60 triệu không nhiều, cần gì phải so đo, tính toán. Nhưng một bà mẹ mới đây đã từ chối và mất đi một người bạn. Câu chuyện được phụ huynh này chia sẻ sau đó nhận về nhiều sự chú ý, không chỉ là vấn đề đối nhân xử thế mà hơn hết, qua đó nhiều người còn xem lại cách dạy con của mình.

Bà mẹ Giai Tuệ (Trung Quốc) có một cô bạn đồng hương tên Tú Quyên, đến Thâm Quyến sinh sống cũng đã nhiều năm. Cô bạn này có một đứa con gái tên là Oánh Oánh, bằng tuổi con của Giai Tuệ. Đôi khi hai đứa trẻ sẽ chơi với nhau, nhưng con gái Giai Tuệ thường nói: "Mẹ ơi, con không thích Oánh Oánh lắm, bạn quá yếu đuối".

Thực ra, Oánh Oánh không phải yếu đuối mà là có một chút "bệnh công chúa". Có một lần, con bé đến nhà bạn chơi, muốn đi vệ sinh nhưng nhất định không chịu đi, đòi phải có bệ xí nhỏ của riêng mình. Cuối cùng, bé không chịu nổi nên tè cả trong quần.

Tú Quyên và chồng cô đều làm việc ở Thâm Quyến, mặc dù trong mắt họ, một tháng lương 10.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 30 triệu đồng) đã rất nhiều, nhưng ở thành phố này, mức lương đó chỉ sống vừa đủ, không thể quá tiêu xài phung phí. Tuy nhiên, hai vợ chồng không ngần ngại chu cấp cho con gái ở mức "tối đa".

Con gái đi học mẫu giáo, một năm phải chi 60.000 nhân dân tệ (khoảng 190 triệu đồng) học phí, tiêu tốn nửa năm lương của mẹ. Quần áo bé mặc cũng đại đa số là những tên tuổi lớn, thức ăn càng được lựa chọn kỹ lưỡng. Câu nói cửa miệng của Tú Quyên là: "Tôi sẽ không như bạn, ham sinh con thứ hai. Thay vì vậy, tôi sẽ dốc toàn lực đảm bảo cho con gái tôi không thua kém bạn bè ở bất cứ cái gì".

Cũng vì vậy mà Tú Quyên thường xuyên phải vay tiền Giai Tuệ, hết khoản này đến khoản khác. Mẹ chồng Giai Tuệ thường nhắc cô không nên cho bạn vay tiền, nếu không Tú Quyên vẫn sẽ mãi sống cuộc sống như vậy, phung phí và không biết lo xa.

Một lần, Tú Quyên lại đến mượn tiền, lý do là trường mẫu giáo của con gái cô muốn tổ chức trình diễn thời trang gia đình. Tú Quyên muốn mua đồ gia đình của một thương hiệu lớn, khoảng 80 ngàn tệ (hơn 200 triệu đồng) nhưng thiếu 20.000 tệ (khoảng 60 triệu đồng), muốn bạn cho mượn. Nhưng lần này Giai Tuệ từ chối.

"Tôi nói với cô ấy, nuôi con gái giàu có không phải cứ vung tiền để con thừa mứa vật chất như vậy. Bạn thử nhìn Quách Tinh Tinh, là đại gia hàng đầu Hồng Kông, nhưng vẫn cho đứa nhỏ mặc quần áo mấy chục tệ. Cô ấy cũng thường xuyên mang theo con làm công ích, để con xuống bếp nấu cơm, dẫn con ra đồng lao động. Nuôi dưỡng những phẩm chất mạnh mẽ, dũng cảm và tốt bụng của trẻ có giá trị hơn để lại cho chúng quá đủ đầy vật chất", Giai Tuệ nói. Hành động này khiến cô mất đi một người bạn, nhưng cư dân mạng ai nấy đều đồng tình.

Đừng hiểu sai câu "Dùng giàu để nuôi con gái"

Tất nhiên, có rất nhiều người giàu có và hoặc con cái của các ngôi sao sống một cuộc sống rất sang trọng. Tuy nhiên, với điều kiện gia đình bình thường, nuôi dạy con cái quá giàu có có thể là một thảm họa cho chính con mình. Cách tốt nhất để giáo dục trẻ không phải là cung cấp cho trẻ cuộc sống sang trọng, mà nên hướng dẫn trẻ xây dựng các giá trị đúng đắn theo cách đúng đắn.

Có thể lấy cách dạy con của gia đình Quách Tinh Tinh làm ví dụ. Cô là gương mặt nổi bật nhất làng nhảy cầu Trung Quốc và được cả thế giới biết đến. Chồng của Tinh Tinh là Kenneth Fok - một thương gia trẻ ở Hong Kong, cháu trai của tỷ phú quá cố Henry Fok, con trai ông Timothy Fok - Chủ tịch Ủy ban Olympic và Liên đoàn thể thao của Hong Kong.

Dù giàu "nứt khố đổ vách" nhưng Quách Tinh Tinh và Kenneth Fok đã đồng hành cùng con bằng tình yêu và hành động đúng nghĩa.

Sự đồng hành của cha mẹ quan trọng hơn việc chi tiêu tiền cho con cái

Nhiều bậc cha mẹ bận rộn kiếm tiền, lấy lý do làm việc chăm chỉ cho tương lai của con cái. nhưng cần nhớ, sự đồng hành của cha mẹ cung cấp cho trẻ cảm giác an toàn, để trẻ dần dần trở thành một người tự tin, điều này có thể làm cho con hạnh phúc hơn so với mua quần áo mới hay cho trẻ ăn một bữa ăn xa xỉ.

Quách Tinh Tinh nói với chồng, dù có bận rộn tiếp khách cũng phải sớm về nhà chơi với đứa nhỏ một tiếng đồng hồ. Thời gian dành cho trẻ, giống như nước trong miếng bọt biển, nếu vắt kiệt sẽ luôn luôn có.

Trẻ em phải phát triển sự độc lập để sống cuộc sống của riêng mình

Vợ chồng Quách Tinh Tinh phơi nắng, các con luôn làm việc, xuống bếp, lau xe, cấy lúa, đây là cách bồi dưỡng con cái sống độc lập trên mọi phương diện. So với họ, nhiều bà mẹ của yêu cầu con học tập chăm chỉ là đủ. Tuy nhiên, chúng ta không thể đồng hành cùng con cái suốt đời, cha mẹ giáo dục con cái, nhiệm vụ quan trọng nhất là trau dồi để chúng dần dần rời xa cha mẹ và có khả năng độc lập.

Cha mẹ luôn là tấm gương tốt nhất cho con cái

Sức mạnh của mỗi người là vô tận vì vậy, họ không dạy con có nhiều tiền mà truyền cho con cách sống. Quách Tinh Tinh sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường. Cô luôn sống chăm chỉ, đơn giản, thực tế ngay cả khi trở thành nhà vô địch thế giới và sau này kết hôn với tỷ phú.

Cô thường đi mua sắm trong siêu thị, quần áo mua loại giá rẻ cho con và phong cách ăn mặc giản dị. Cặp đôi luôn dạy con sống tử tế và biết ơn. Cả 2 thường đưa con trở lại trường cũ để cảm ơn các cô giáo đã dạy dỗ; đi hoạt động từ thiện và lan tỏa tình yêu của mình với mọi người.