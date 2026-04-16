Người mẹ khai lý do bóp miệng, mũi con 8 tháng tuổi, gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Cao Nguyên |

Làm việc với công an, người mẹ khai do mâu thuẫn với “chồng hờ” nên dùng tay bịt kín miệng và mũi của con gái, khiến cháu bé tím tái, giãy giụa.

Sáng 16-4, lãnh đạo Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đã triệu tập bà B.T.T. (33 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Kar) để làm rõ đoạn clip dùng tay bóp miệng, mũi con gái.

Người mẹ gây phẫn nộ với hành vi bạo lực trẻ em đối với con gái 8 tháng tuổi - Ảnh 1.

Mẹ dùng tay bịt miệng, mũi con gái mới 8 tháng tuổi gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Ảnh cắt từ clip

Theo vị này, sau khi ly hôn chồng (có 1 người con), bà T. sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với một người đàn ông khác. Trong quá trình chung sống, bà T. và người đàn ông này có với nhau 2 con là cháu B.L.N.Y. (4 tuổi) và cháu B.L.N.P. (8 tháng tuổi).

Khoảng 10 ngày gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, bà T. đã có hành vi dùng tay bóp vào mặt con rồi quay clip gửi cho “chồng hờ” nhằm chọc tức. Sau đó, người đàn ông đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

“Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý người phụ nữ về hành vi bạo lực với trẻ em, theo quy định tại Nghị định 130/2021/NĐ-CP” – lãnh đạo Công an xã Ea Kar thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 15-4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cháu bé đang nằm chơi trên giường thì bị người phụ nữ dùng tay bịt miệng và mũi.

Bị tác động vào vùng mặt, cháu bé gồng mình giãy giụa, tím tái do khó thở. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn kéo cháu lại và liên tiếp 5 lần dùng tay bịt vùng mũi, miệng của bé.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, kịp thời bảo vệ cháu bé.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

