HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay

Hoàng Thọ |

Tạm đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay tại TP.HCM, nhà trường cũng dự kiến đưa các em đi kiểm tra sức khỏe vào sáng 16/4.

Tối 15/4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát) cho biết xảy ra vụ việc giáo viên yêu cầu học sinh dùng kim tiêm chích vào tay để răn đe.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/4. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, nhà trường yêu cầu giáo viên liên quan làm tường trình. Ngay trong chiều cùng ngày, giáo viên viết bản tự kiểm, thừa nhận hành vi sai phạm.

Hiện giáo viên liên quan bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Đồng thời, nhà trường cũng thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm và đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát.

Qua xác minh ban đầu, trong giờ học, giáo viên yêu cầu những học sinh nói chuyện, chạy giỡn lấy kim tiêm (được để trong giỏ cá nhân của cô) để “tự chích vào tay” như hình thức răn đe. 5 học sinh đã thực hiện theo yêu cầu này.

Ngay sau đó, nhiều phụ huynh đã đến trường phản ánh và làm việc trực tiếp với giáo viên. Nhà trường tổ chức buổi làm việc với phụ huynh, cho học sinh tường trình lại toàn bộ sự việc, đồng thời lập biên bản ghi nhận.

Liên quan đến sức khỏe học sinh, nhà trường thống nhất với phụ huynh sẽ đưa các em đi kiểm tra y tế vào sáng 16/4, nhằm đánh giá nguy cơ ảnh hưởng, đặc biệt liên quan đến máu và khả năng lây nhiễm. Toàn bộ chi phí kiểm tra do giáo viên vi phạm chi trả.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết thêm, giáo viên này khoảng 38 tuổi, mới vào nghề được 3 năm và trước đó được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, hành vi lần này là “không thể chấp nhận”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học sinh và môi trường giáo dục.

“Nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với phụ huynh để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho học sinh” , bà Hạnh nhấn mạnh.

Tags

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
00:45
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
01:15
01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại