Đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay

Tối 15/4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát) cho biết xảy ra vụ việc giáo viên yêu cầu học sinh dùng kim tiêm chích vào tay để răn đe.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/4. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, nhà trường yêu cầu giáo viên liên quan làm tường trình. Ngay trong chiều cùng ngày, giáo viên viết bản tự kiểm, thừa nhận hành vi sai phạm.

Hiện giáo viên liên quan bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Đồng thời, nhà trường cũng thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm và đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát.

Qua xác minh ban đầu, trong giờ học, giáo viên yêu cầu những học sinh nói chuyện, chạy giỡn lấy kim tiêm (được để trong giỏ cá nhân của cô) để “tự chích vào tay” như hình thức răn đe. 5 học sinh đã thực hiện theo yêu cầu này.

Ngay sau đó, nhiều phụ huynh đã đến trường phản ánh và làm việc trực tiếp với giáo viên. Nhà trường tổ chức buổi làm việc với phụ huynh, cho học sinh tường trình lại toàn bộ sự việc, đồng thời lập biên bản ghi nhận.

Liên quan đến sức khỏe học sinh, nhà trường thống nhất với phụ huynh sẽ đưa các em đi kiểm tra y tế vào sáng 16/4, nhằm đánh giá nguy cơ ảnh hưởng, đặc biệt liên quan đến máu và khả năng lây nhiễm. Toàn bộ chi phí kiểm tra do giáo viên vi phạm chi trả.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết thêm, giáo viên này khoảng 38 tuổi, mới vào nghề được 3 năm và trước đó được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, hành vi lần này là “không thể chấp nhận”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học sinh và môi trường giáo dục.

“Nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với phụ huynh để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho học sinh” , bà Hạnh nhấn mạnh.