Người mẫu Victoria’s Secret được trả bao nhiêu tiền cho mỗi lần sải bước trên runway?

Victoria's Secret không công khai thù lao của các người mẫu tại show diễn thường niên. Những con số từng được tiết lộ chủ yếu liên quan đến hợp đồng dài hạn với thương hiệu, vì vậy không thể xem là mức cát-xê cho riêng một lần trình diễn.

Đến hẹn lại lên, dàn siêu mẫu lại khoác đôi cánh thiên thần và sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show. Show năm nay phát trực tiếp trên YouTube. Những gương mặt góp mặt có Ashley Graham, Adriana Lima, Imaan Hammam, Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser, Anok Yai, Abby Champion, Joan Smalls, Liu Wen và Precious Lee.

Vậy các người mẫu được trả bao nhiêu cho lần xuất hiện này? Câu trả lời phụ thuộc vào việc họ có ký hợp đồng với thương hiệu hay không. Victoria's Secret chưa công bố chi tiết thù lao. Năm 2015, đại diện hãng từng cho biết họ không bình luận về các điều khoản trong hợp đồng với người mẫu.

Những con số được nhắc đến trên truyền thông chủ yếu là ước tính về hợp đồng của các "thiên thần" Victoria's Secret trong quá khứ. Năm 2008, Heidi Klum được cho là đã đàm phán lại hợp đồng với thương hiệu, với mức thù lao khoảng 3,8 triệu USD mỗi năm.

Cựu "thiên thần" Karlie Kloss cũng được cho là kiếm khoảng 5 triệu USD trong thời gian làm người mẫu chính thức cho Victoria's Secret. Trong khi đó, Gisele Bündchen từng ký hợp đồng 5 năm với thương hiệu, được truyền thông ước tính trị giá 25 triệu USD.

Tuy nhiên, mức chi trả được cho là đã giảm theo thời gian. Năm 2019, một nguồn tin nói với FOX News rằng vào thời kỳ đỉnh cao, Gisele Bündchen có thể kiếm 5 triệu USD, còn các người mẫu ở giai đoạn sau nhận khoảng 1 triệu USD cộng tiền thưởng. Một nguồn tin giấu tên khác chia sẻ với Page Six năm 2015 rằng những hợp đồng đời đầu, như của Alessandra Ambrosio, có giá trị lên đến hàng triệu USD; về sau, mức thù lao có thể chỉ còn khoảng 100.000 USD.

Đây đều là những thông tin được truyền thông dẫn lại từ các nguồn tin hoặc báo cáo cũ, không phải bảng thù lao chính thức do Victoria's Secret xác nhận. Các con số cũng có thể thay đổi tùy người mẫu, thời hạn và điều khoản hợp đồng. Vì vậy, hiện chưa rõ dàn người mẫu năm 2026 nhận mức phí bao nhiêu, cũng như họ được trả riêng cho show diễn hay theo các thỏa thuận dài hạn với thương hiệu.

Không phải siêu mẫu vẫn có cơ hội nhận "đôi cánh"

Năm nay, Victoria's Secret ra mắt chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mang tên Angels Among Us. Các người mẫu mới sẽ tranh tài để giành cơ hội xuất hiện trên sàn diễn và nhận đôi cánh thiên thần.

Hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc người chiến thắng có nhận thêm tiền thưởng hay không. Tuy nhiên, họ sẽ có hợp đồng với IMG Models, qua đó được công ty người mẫu này đại diện.

Victoria's Secret Fashion Show 2026 có các màn trình diễn của KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion và Tate McRae. Adam Selman, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu, cho biết ê-kíp muốn show năm nay lớn hơn và táo bạo hơn mùa trước. Do không tìm được địa điểm phù hợp ở New York, chương trình được tổ chức tại một không gian khác, gắn với ý tưởng về một khía cạnh mới của văn hóa Mỹ và "giấc mơ Mỹ".



