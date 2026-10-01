HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người mẫu Victoria’s Secret được trả bao nhiêu tiền cho mỗi lần sải bước trên runway?

Như Quỳnh
|

Victoria's Secret không công khai thù lao của các người mẫu tại show diễn thường niên. Những con số từng được tiết lộ chủ yếu liên quan đến hợp đồng dài hạn với thương hiệu, vì vậy không thể xem là mức cát-xê cho riêng một lần trình diễn.

Đến hẹn lại lên, dàn siêu mẫu lại khoác đôi cánh thiên thần và sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show. Show năm nay phát trực tiếp trên YouTube. Những gương mặt góp mặt có Ashley Graham, Adriana Lima, Imaan Hammam, Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser, Anok Yai, Abby Champion, Joan Smalls, Liu Wen và Precious Lee.

Người mẫu Victoria’s Secret được trả bao nhiêu tiền cho mỗi lần sải bước trên runway? - Ảnh 1.

Vậy các người mẫu được trả bao nhiêu cho lần xuất hiện này? Câu trả lời phụ thuộc vào việc họ có ký hợp đồng với thương hiệu hay không. Victoria's Secret chưa công bố chi tiết thù lao. Năm 2015, đại diện hãng từng cho biết họ không bình luận về các điều khoản trong hợp đồng với người mẫu.

Những con số được nhắc đến trên truyền thông chủ yếu là ước tính về hợp đồng của các "thiên thần" Victoria's Secret trong quá khứ. Năm 2008, Heidi Klum được cho là đã đàm phán lại hợp đồng với thương hiệu, với mức thù lao khoảng 3,8 triệu USD mỗi năm.

Cựu "thiên thần" Karlie Kloss cũng được cho là kiếm khoảng 5 triệu USD trong thời gian làm người mẫu chính thức cho Victoria's Secret. Trong khi đó, Gisele Bündchen từng ký hợp đồng 5 năm với thương hiệu, được truyền thông ước tính trị giá 25 triệu USD.

Người mẫu Victoria’s Secret được trả bao nhiêu tiền cho mỗi lần sải bước trên runway? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, mức chi trả được cho là đã giảm theo thời gian. Năm 2019, một nguồn tin nói với FOX News rằng vào thời kỳ đỉnh cao, Gisele Bündchen có thể kiếm 5 triệu USD, còn các người mẫu ở giai đoạn sau nhận khoảng 1 triệu USD cộng tiền thưởng. Một nguồn tin giấu tên khác chia sẻ với Page Six năm 2015 rằng những hợp đồng đời đầu, như của Alessandra Ambrosio, có giá trị lên đến hàng triệu USD; về sau, mức thù lao có thể chỉ còn khoảng 100.000 USD.

Đây đều là những thông tin được truyền thông dẫn lại từ các nguồn tin hoặc báo cáo cũ, không phải bảng thù lao chính thức do Victoria's Secret xác nhận. Các con số cũng có thể thay đổi tùy người mẫu, thời hạn và điều khoản hợp đồng. Vì vậy, hiện chưa rõ dàn người mẫu năm 2026 nhận mức phí bao nhiêu, cũng như họ được trả riêng cho show diễn hay theo các thỏa thuận dài hạn với thương hiệu.

Không phải siêu mẫu vẫn có cơ hội nhận "đôi cánh"

Năm nay, Victoria's Secret ra mắt chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mang tên Angels Among Us. Các người mẫu mới sẽ tranh tài để giành cơ hội xuất hiện trên sàn diễn và nhận đôi cánh thiên thần.

Hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc người chiến thắng có nhận thêm tiền thưởng hay không. Tuy nhiên, họ sẽ có hợp đồng với IMG Models, qua đó được công ty người mẫu này đại diện.

Người mẫu Victoria’s Secret được trả bao nhiêu tiền cho mỗi lần sải bước trên runway? - Ảnh 3.

Victoria's Secret Fashion Show 2026 có các màn trình diễn của KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion và Tate McRae. Adam Selman, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu, cho biết ê-kíp muốn show năm nay lớn hơn và táo bạo hơn mùa trước. Do không tìm được địa điểm phù hợp ở New York, chương trình được tổ chức tại một không gian khác, gắn với ý tưởng về một khía cạnh mới của văn hóa Mỹ và "giấc mơ Mỹ".


Tags

Heidi Klum

Liu Wen

New York

Victoria

siêu mẫu

thù lao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại