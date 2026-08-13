Người mẫu Trúc Hà xuất hiện trong 4 bộ sưu tập, đảm nhận 2 vị trí quan trọng

Đảm nhận 2 vị trí quan trọng nhưng Trúc Hà rất tự tin và trình diễn đầy cuốn hút.

Là một trong những người mẫu trẻ được biết đến qua nhiều sân khấu thời trang, Trúc Hà tiếp tục cho thấy sức hút riêng tại Destination Runway Fashion Week 2026. Xuất hiện trong 4 bộ sưu tập, cô được tin tưởng giao hai vị trí quan trọng: vedette trong bộ sưu tập của Dexnol và first face của nhà thiết kế Nguyễn Hữu Phước.

Thần thái cuốn hút của Trúc Hà khi trình diễn.

Không chỉ sở hữu kỹ thuật catwalk chắc chắn, Trúc Hà còn gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, khả năng bắt nhịp sân khấu và tinh thần làm việc nghiêm túc. Qua mỗi lần xuất hiện, cô biết cách điều chỉnh thần thái, chuyển động và cách thể hiện trang phục để phù hợp với câu chuyện riêng của từng bộ sưu tập.

Trong bộ sưu tập "Kỷ Nguyên Mới", Trúc Hà đảm nhận vị trí vedette, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, mạnh mẽ, phù hợp với tinh thần chuyển mình và hướng về tương lai. Với "Tinh Cầu Vàng" của nhà thiết kế Nguyễn Hữu Phước, cô giữ vai trò first face, mở đầu màn trình diễn bằng phong thái nổi bật, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới giàu màu sắc và trí tưởng tượng của nhà thiết kế.

Trúc Hà tự tin khi làm chủ sân khấu, diễn 4 bộ sưu tập.

Bên cạnh hai vị trí quan trọng, Trúc Hà còn xuất hiện trong các thiết kế của nhà thiết kế Huỳnh Thành Phát và Tommy Lê tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa qua nhiều phong cách. Đặc biệt, cô tham gia các tiết mục K-pop dance và TikTok dance mang đến nguồn năng lượng khác biệt, đồng thời cho thấy khả năng làm chủ sân khấu không chỉ qua catwalk mà còn ở vũ đạo.