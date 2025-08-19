Người mẫu Mina Lê nhận được nhiều lời khen khi trình diễn thời trang

Destination Runway Fashion Week do siêu mẫu Xuân Lan sáng lập và tổ chức, từ lâu đã được xem là sự kiện uy tín dành cho giới mộ điệu thời trang trong nước.

Năm nay, chương trình trở lại với chủ đề "Tropical Jungle" mang đến không gian trình diễn độc đáo, quy tụ đông đảo nhà thiết kế, thương hiệu và những gương mặt mẫu tài năng, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

Trong số những gương mặt nổi bật có người mẫu Mina Lê - học trò của siêu mẫu Xuân Lan. Cô sở hữu gương mặt thanh tú cùng phong thái tự tin trên sàn catwalk.

Mina Lê.

Tại "Tropical Jungle", Mina Lê trở thành điểm sáng khi liên tục xuất hiện trong các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế. Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất của Mina Lê tại tuần lễ lần này chính là việc được NTK Huỳnh Thành Phát tin tưởng giao cho vị trí kết màn trong bộ sưu tập "Mị Di".

Với phong cách trình diễn bản lĩnh và thần thái cuốn hút, Mina Lê đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Bộ sưu tập "Mị Di" nhận được nhiều tràng pháo tay và lời khen ngợi, được đánh giá là một trong những BST nổi bật nhất của mùa diễn năm nay.

Không dừng lại ở đó, Mina Lê còn ghi dấu ấn khi xuất hiện trong các thiết kế của NTK Tommy Lê, Cường Nguyễn và Trần Minh mang đến những màn trình diễn đa sắc thái – khi thì kiêu sa, lộng lẫy, lúc lại cá tính, đầy năng lượng.

Người mẫu trẻ gây chú ý bởi phong thái chuyên nghiệp, tự tin.

Chia sẻ về học trò của mình Xuân Lan nhận xét: " Mina Lê là một trong những gương mặt triển vọng của làng mẫu trẻ. Em sở hữu phong thái làm chủ sân khấu, khả năng biến hoá theo từng bộ sưu tập, và đặc biệt là sự chuyên nghiệp hiếm có ở lứa tuổi của mình ".

Với những màn thể hiện ấn tượng tại Destination Runway Fashion Week – Tropical Jungle, Mina Lê không chỉ khẳng định vị trí nổi bật trong dàn mẫu trẻ mà còn hứa hẹn sẽ là một trong những gương mặt đầy triển vọng của làng thời trang Việt trong tương lai.