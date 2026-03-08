Người mặc áo xe ôm công nghệ đuổi phụ nữ, phá đồ đạc: Công an vào cuộc

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn trước cửa nhà ga T3, Tân Sơn Nhất. Theo nội dung đoạn clip do người chứng kiến ghi lại thì thời điểm đó, một người đàn ông mặc áo xe công nghệ đang có biểu hiện mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi khi liên tục đập phá đồ đạc trên đường.

Một người phụ nữ áo đỏ đứng cạnh đó tìm cách can ngăn nhưng người này không dừng tay. Thậm chí, người này còn vung tay như dọa đánh và còn đuổi theo, giật mũ và ném mạnh vào người phụ nữ này.

Nhiều người chứng kiến xung quanh đã chạy tới tìm cách can ngăn, nhưng người này vẫn tiếp tục lôi quần áo, đồ đạc trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường.

Ngày hôm nay (8/3), thông tin trên báo Dân Việt, Công an phường Bảy Hiền, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triệu tập những người liên quan để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.