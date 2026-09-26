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Người lính cứu hoả bị huỷ dung sau một đám cháy, gương mặt sau 70 ca phẫu thuật khiến nhiều người kinh ngạc

Phạm Trang
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Tháng 9/2001, Patrick Hardison bị thương nghiêm trọng khi tham gia cứu người trong một vụ cháy nhà ở New York. Hơn một thập kỷ sau, ông trải qua ca ghép mặt được xem là bước ngoặt cuộc đời, với nhiều kỹ thuật lần đầu được thực hiện.

Tai nạn kinh hoàng và hơn 70 lần phẫu thuật

Patrick Hardison bị thương vào tháng 9/2001, chỉ vài ngày trước vụ khủng bố ngày 11/9. Khi bước vào một ngôi nhà đang cháy để tìm kiếm và giải cứu người, phần mái bất ngờ đổ xuống người ông. Vụ tai nạn khiến Hardison bị bỏng nghiêm trọng ở vùng mặt, cổ và phần thân trên. Ông mất mí mắt, tai và môi, đồng thời phải đối mặt với những biến dạng nghiêm trọng trên khuôn mặt.

Patrick Hardison và ca ghép mặt ấn tượng sau 70 ca phẫu thuật hồi sinh cuộc sống - Ảnh 1.

Patrick Hardison trước ca phẫu thuật (Ảnh: Trung tâm Y tế NYU Langone)

Trong những năm sau đó, Hardison trải qua hơn 70 ca phẫu thuật với hy vọng cải thiện chất lượng cuộc sống và khắc phục những tổn thương do vụ cháy gây ra. Tuy nhiên, dù đã trải qua một quá trình điều trị kéo dài, ông vẫn không thể trở lại cuộc sống bình thường.

Sau đó, Hardison được giới thiệu tới bác sĩ Eduardo Rodriguez, chuyên gia phẫu thuật tạo hình và tái tạo, cùng một đội ngũ khoảng 100 bác sĩ tại Trung tâm Y tế Langone thuộc Đại học New York.

Đội ngũ quyết định thực hiện một ca ghép mặt phức tạp. Hai ê-kíp phẫu thuật làm việc trong hai phòng mổ liền kề. Một nhóm tiến hành lấy khuôn mặt của người hiến tạng, trong khi nhóm còn lại loại bỏ phần khuôn mặt bị tổn thương và những vùng da đầu bị bỏng của Hardison.

Sau đó, khuôn mặt mới được ghép cho Hardison.

Ca ghép mặt với nhiều kỹ thuật đặc biệt

Ca phẫu thuật đánh dấu một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực ghép và phẫu thuật tái tạo khuôn mặt, đồng thời bao gồm nhiều kỹ thuật được thực hiện lần đầu.

Các bác sĩ ghép cho Hardison tai và ống tai, một số cấu trúc xương, trong đó có cằm và toàn bộ phần mũi. Ê-kíp cũng sử dụng các dụng cụ cắt được thiết kế riêng dựa trên công nghệ in 3D, cùng hệ thống đĩa và vít kim loại được chế tạo phù hợp với cấu trúc cơ thể bệnh nhân.

Tuy nhiên, một trong những thành tựu quan trọng nhất của ca phẫu thuật là việc ghép mí mắt và cơ chế chớp mắt từ người hiến.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với Hardison bởi trước đó, những tổn thương khiến ông có nguy cơ mất thị lực.

Patrick Hardison và ca ghép mặt ấn tượng sau 70 ca phẫu thuật hồi sinh cuộc sống - Ảnh 2.

Patrick Hardison đã trải qua ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Sau ca phẫu thuật, Hardison bày tỏ lòng biết ơn đối với người hiến tạng và gia đình của họ.

"Tôi vô cùng biết ơn người hiến tạng và gia đình của anh ấy. Dù không biết họ là ai, tôi vẫn cầu nguyện cho họ mỗi ngày, bởi tôi hiểu quyết định giúp đỡ tôi khó khăn đến thế nào", Hardison nói "Tôi hy vọng họ nhìn thấy ở tôi điều tốt đẹp từ quyết định của mình."

Hardison cũng gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Rodriguez cùng đội ngũ phẫu thuật:

"Họ đã cho tôi nhiều hơn một khuôn mặt mới. Họ đã cho tôi một cuộc đời mới."

Bác sĩ Rodriguez khi đó cũng đánh giá ca phẫu thuật là một dấu mốc quan trọng đối với lĩnh vực ghép mặt.

"Ca phẫu thuật của anh ấy thiết lập những tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực ghép mặt và sẽ trở thành một công cụ học tập tuyệt vời", ông nói. Vị bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh thành công trong việc ghép mí mắt và cơ chế chớp mắt từ người hiến sang Hardison.

Patrick Hardison giờ ra sao?

Hơn một thập kỷ sau ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời, Hardison tiếp tục sống với khuôn mặt được ghép và trải qua quá trình lão hóa tự nhiên.

Trong những chia sẻ sau này, ông nhiều lần nhắc tới vai trò của gia đình và hệ thống hỗ trợ xung quanh trong quá trình hồi phục.

"Bạn phải có một gia đình tốt", Hardison nói trong một cuộc phỏng vấn với MyFace "Đó là tất cả những gì tôi từng mong muốn trong cuộc đời, một gia đình. Bạn phải có những người tốt và một hệ thống hỗ trợ tốt ở nhà."

Từ một người lính cứu hỏa bị thương nặng khi cố gắng cứu người, Hardison trở thành một trong những trường hợp ghép mặt được biết đến rộng rãi. Ca phẫu thuật không chỉ giúp ông có lại những chức năng quan trọng trên khuôn mặt mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời sau nhiều năm sống cùng hậu quả của vụ tai nạn.

Nguồn: VT

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Patrick

ghép mặt

New York

phẫu thuật tạo hình

lính cứu hỏa

đám cháy

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