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Người lao động được nghỉ năm ngày dịp Quốc khánh 2/9

Luân Dũng
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Bộ Nội vụ cho biết, trong dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ năm ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.

Ngày 17/8, Bộ Nội vụ cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, người lao động được nghỉ hai ngày 1/9 và 2/9 theo quy định.

Tuy nhiên do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này sẽ kéo dài năm ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả hai ngày nghỉ cuối tuần, từ thứ Bảy đến hết thứ Tư tuần sau).

Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, với khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này.

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Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Trong đó, Bộ Nội vụ lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ 7 và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn đợt nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 12 ngày lễ, Tết gồm:

Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

Tết Âm lịch 5 ngày;

Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tags

bộ Nội vụ

Người Lao Động

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