Người lao động chật vật mưu sinh giữa "chảo lửa" 40 độ C Hà Nội

Hải Anh
|

Hai ngày qua, Thủ đô Hà Nội nắng nóng gay gắt tới 40 độ C khiến những người lao động ngoài trời phải chật vật chống chọi.

Ngày 25-5, Hà Nội trải qua một trong những ngày nóng nhất kể từ đầu mùa hè khi nền nhiệt ngoài trời liên tục tăng cao, nhiều khu vực ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Dưới tác động của hiệu ứng bê tông hóa và lượng phương tiện dày đặc, nhiệt độ bề mặt đường ngoài trời lên đến gần 50 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực thủ đô tiếp tục nằm trong vùng nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C; độ ẩm thấp khiến thời tiết càng thêm oi bức, ngột ngạt.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào đầu giờ chiều ngày 25-5, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội gần như bị phủ kín bởi bầu không khí nóng rát. Tại các trục đường lớn như Hoàn Kiếm, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng…, mặt đường nhựa hấp nhiệt mạnh, hơi nóng phả ngược lên khiến người đi xe máy có cảm giác bỏng rát dù che chắn kín mít.

Nhiệt độ bề mặt đường lên tới gần 50 độ C

Dưới cái nắng gay gắt, nhiều người dân phải bịt kín từ đầu đến chân bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay. Không ít shipper, lao động tự do tranh thủ đứng dưới gầm cầu vượt, bóng cây hoặc mái hiên ven đường để tránh nắng trong lúc chờ giao hàng.

Khoảng sau 11 giờ, lượng phương tiện, người đi bộ trên nhiều tuyến phố thưa thớt. Một số hàng quán nước ven đường trở thành nơi trú nóng tạm thời của người lao động ngoài trời. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, không khí vốn nhộn nhịp vào cuối tuần cũng trở nên thưa vắng hơn thường lệ do nắng nóng kéo dài.

Nhiệt độ tăng cao lượng phương tiện đi đường thưa thớt vào buổi trưa

Người đi đường chọn bóng râm từ các tán cây tránh nắng khi chờ đèn đỏ

Nhiều độ mặt đường lúc giữa trưa tại Hà Nội lên khoảng gần 50 độ C

Người đi đường đều tìm cách chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mặt..

Người lao động phải vật lộn mưu sinh trong ngày nắng nóng

