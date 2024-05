Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2/5, trực ban hình sự Công an thị xã La Gi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Bình Tân về việc có một công dân nữ đến trình báo vừa phát hiện bị mất trộm tài sản vào chiều cùng ngày tại Khu phố 7, phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận.



Theo trình báo của chị L.T.T.P (sinh năm: 1984, HKTT: Khu phố 7, phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận), khi chị kiểm tra tài sản để trong tủ quần áo trong phòng ngủ của gia đình thì phát hiện bị mất tài sản gồm 12 nhẫn kim loại vàng 24K (khoảng 12 chỉ), 100 đô la Mỹ và 7 triệu đồng tiền mặt; tổng trị giá tài sản theo trình báo của chị P ước tính gần 100 triệu đồng.

Đối tượng D.T.C.T. tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã La Gi đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an phường Bình Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát, khoanh vùng đối tượng. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ xác minh, truy xét, Công an thị xã đưa vào diện nghi vấn đối tượng D.T.C.T (sinh năm: 2001, HKTT: Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận), là người làm thuê cho gia đình chị P.

Tang vật thu giữ.

Qua làm việc ban đầu đối tượng D.T.C.T không thừa nhận hành vi trộm cắp; tuy nhiên, trước những căn cứ, lập luận sắc bén của điều tra viên, đối tượng T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. T. khai nhận đã thực hiện hành vi từ ngày 21/4/2024, số tài sản trộm cắp được đối tượng đã bán để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện Công an thị xã đã thu hồi được 21 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản đối tượng T. mua bằng tiền trộm cắp; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.