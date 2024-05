Vừa qua, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM để xét xử ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) cùng 253 đồng phạm về 11 tội danh khác nhau.

Trong vụ án này, bị can Đỗ Trung Học (SN 1961, cựu Trưởng phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Tuy nhiên, ông Đỗ Trung Học đã xuất cảnh trước khi khởi tố bị can. Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú. Đồng thời, phát thư kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Công an khám xét nơi làm việc của các cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cơ quan tố tụng cũng đã chỉ định luật sư bào chữa, giao các quyết định truy tố cho luật sư và thân nhân bị can. Trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt.

Theo hồ sơ, để được cấp Thông báo năng lực, các cơ sở đóng tàu tại Long An đã liên hệ bị can Phạm Hoài Hà (Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An).

Phạm Hoài Hà đã giới thiệu Nguyễn Xuân Hào (Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Long An) lập hồ sơ của 38 cơ sở đóng tàu.

Hào nhận của chủ các cơ sở đóng tàu này số tiền từ 30 triệu đồng đến 150 triệu đồng/xưởng trọn gói đến khi được cấp Thông báo năng lực.

Sau đó, Hào gửi các hồ sơ này ra Cục đăng kiểm Việt Nam để đánh giá. Ông Đỗ Trung Học là người duyệt hồ sơ rồi có hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, tổng số tiền Nguyễn Xuân Hào đã chuyển vào tài khoản của ông Học và một người khác là 4,1 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng làm rõ các cơ sở tại Long An không đủ điều kiện để cấp Thông báo năng lực theo quy định. Tuy nhiên, Đỗ Trung Học vẫn đề xuất ông Trần Kỳ Hình ký cấp Thông báo năng lực cho các cơ sở đóng tàu này hoạt động trái pháp luật.