"Người hùng" Thanh Nhàn gửi ngay 1 nụ hôn cực ngọt cho vợ hotgirl khi ghi bàn giúp U23 Việt Nam giành HCĐ châu Á

Đêm 23/1, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy kiên cường trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026. Hai đội duy trì tỉ số hoà 2-2 cho hết 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ rồi kéo nhau vào loạt sút luân lưu định mệnh. Trên chấm phạt đền, màn rượt đuổi tỉ số vẫn căng như dây đàn, phải đến lượt sút thứ 7 mới định đoạt kết quả.

Sau khi Cao Văn Bình cản phá thành công cú sút của đối thủ, Nguyễn Thanh Nhàn bước lên thực hiện lượt sút cuối cùng và anh lạnh lùng "kết liễu" U23 Hàn Quốc băng cú sút đầy uy lực. Khoảnh khắc cú sút quyết định đưa U23 Việt Nam chạm tay vào tấm Huy chương Đồng U23 châu Á, hàng triệu trái tim vỡ òa vì hạnh phúc. Và giữa giây phút lịch sử ấy, Thanh Nhàn đã dành một hành động rất đặc biệt: gửi nụ hôn về Việt Nam cho vợ hotgirl.

Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc (Ảnh: FBNV)

Trong phòng thay đồ của U23 Việt Nam sau trận đấu, Thanh Nhàn với chiếc huy chương đồng đeo trên cổ, ngay lập tức đã gọi về Việt Nam để chia sẻ niềm vui cùng người vợ xinh đẹp Ngọc Lan. Anh chàng còn không quên gửi một nụ hôn ngọt ngào đến bà xã ở quê nhà sau hành trình thi đấu đầy dấu ấn ở VCK U23 châu Á 2026.

Bà xã Thanh Nhàn sau đó đã chia sẻ hình ảnh này và nhận về nhiều sự chú ý và yêu thích của netizen. Bởi lẽ, phía sau Thanh Nhàn luôn vững vàng trên sân cỏ là sự đồng hành lặng lẽ của người vợ xinh đẹp nơi hậu phương. Trong suốt hành trình U23 châu Á, cô thường xuyên chia sẻ những lời động viên, tiếp sức tinh thần cho chồng. Và nụ hôn được gửi đi sau bàn thắng ấy chính là lời đáp lại giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Một bàn thắng - hai niềm hạnh phúc. Với Thanh Nhàn, khoảnh khắc ấy không chỉ là dấu ấn trong sự nghiệp, mà còn là lời nhắn nhủ: sau tất cả áp lực, phía sau lưng người hùng vẫn luôn có một điểm tựa yêu thương chờ đợi.

Thanh Nhàn chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng vợ

U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026