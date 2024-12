Video: Các nạn nhân trong vụ cháy bị mắc kẹt, leo qua lan can ban công thoát nạn.

Ngày 20/12, một vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.



Trong thời khắc nguy hiểm ấy, nhiều người dân đã dũng cảm lao mình vào khu vực hoả hoạn để hỗ trợ, hướng dẫn, giúp nhiều người thoát nạn an toàn.

Hiện trường vụ hoả hoạn khiến nhiều người thương vong ở quận Tân Bình.

Nhiều người dân chứng kiến đám cháy cho biết, ngoài lực lược chức năng thì xuất hiện 2 người hùng dũng cảm hỗ trợ nạn nhân bị mắc kẹt thoát nạn. Đó là ông Khương Thế Mỹ (SN 1966), người đã hỗ trợ, cứu gần 10 nạn nhân leo qua lan can ban công nhà ông để thoát khỏi đám cháy.

Người hùng còn lại là Thượng úy Nguyễn Hoàng Thành, cán bộ tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đội PCCC&CNCH Công an huyện Nhà Bè.

Trả lời Báo điện tử VTC News, Thượng Uý Thành cho biết, khi đang trên đường đi làm từ huyện Củ Chi đến huyện Nhà Bè, anh thấy khói đen bốc ra từ ngôi nhà trên đường Xuân Hồng (Phường 12, quận Tân Bình). Với kinh nghiệm của một người lính, ngay lập tức anh dừng xe bên đường rồi chạy đến ngôi nhà, tìm phương án cứu người.

"Thời điểm này khu vực tầng trệt đã cháy lớn, sức nóng lan tỏa, còn phía trên khói đen bốc cao nghi ngút. Cùng với đó, tiếng người la hét hoảng loạn" , Thượng uý Thành nhớ lại.

Theo Thượng uý Thành, do căn nhà bị cháy không thể tiếp cận nên anh chạy vào căn nhà bên cạnh. Lúc này, nhiều người dân đang leo qua ban công vào nhà dân bên cạnh, anh Thành hướng dẫn nạn nhân đang bị mắc kẹt chạy xuống phía dưới.

"Một số nạn nhân dù đã thoát ra đám cháy nhưng rơi vào tâm lý hoảng loạn, tôi đã trấn an để họ bình tĩnh lại", Thượng uý Thành nói.

Thượng uý Thành kể lại quá trình phát hiện đám cháy và cứu người.

Thượng uý Thành chia sẻ, sau khi lực lượng PCCC đến hiện trường, anh tiếp tục cùng một số người dân chạy vòng qua phía sau ngôi nhà bị cháy.

Tại đây, anh phát hiện có hai người đàn ông từ trong căn nhà bị cháy thoát ra ngoài nhưng lại bị mắc kẹt giữa hai ngôi nhà nên đã dùng thang hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài.

"Với bản năng của một người lính, tôi chỉ nghĩ làm sao để cứu người một cách nhanh nhất. Bằng mọi cách phải hỗ trợ các nạn nhân thoát ra an toàn chứ không nghĩ gì đến việc nguy hiểm. Tôi rất tiếc vì thời điểm đó không có đồ nghề trong tay để giúp đỡ người dân một cách nhanh chóng hơn" , anh Thành nói.

Cũng như Thượng uý Thành, khi nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân bị mắc kẹt, ông Mỹ (sống bên cạnh căn nhà bị cháy) không màng đến nguy hiểm, bình tĩnh động viên nạn nhân leo qua lan can ban công thoát thân một cách an toàn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy.

Khi được hỏi về hành động cứu người, ông Mỹ cho biết giữa thời khắc "ngàn cân treo sợi tóc", ông không nhớ mình đỡ bao nhiêu người thoát ra đám cháy. Theo một số clip người dân quay lại, rất nhiều nạn nhân trong số này là phụ nữ, được ông Mỹ động viên, tiếp sức để leo được sang nhà ông Mỹ.

Liên quan đến vụ hoả hoạn, đến tối 20/12, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, vụ cháy làm 16 người thương vong. Trong đó, hai nạn nhân tử vong, 14 người được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên một người bị nhẹ tự rời khỏi hiện trường. Đặc biệt, trong vụ cháy, người dân và Cảnh sát PCCC cứu được 20 người bị mắc kẹt.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan điều tra, Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Tân Bình điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Quận 11, Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM với 7 xe và gần 40 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa và cứu người. Các tổ cứu hộ cùng người dân hướng dẫn và giải cứu 20 người thoát ra khỏi đám cháy.

Lực lượng chức năng phường 12 và quận Tân Bình cũng có mặt hỗ trợ gia đình có người tử vong số tiền 10 triệu đồng/người, người bị thương trong vụ cháy 5 triệu đồng/người.

Các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ cháy được người dân hỗ trợ leo qua ban công thoát nạn an toàn.

Khoảng 6h30 sáng nay (20/12), hoả hoạn bùng lên tại căn nhà 1 trệt 3 tầng trên đường Xuân Hồng (thuộc Phường 12, quận Tân Bình). Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân bên trong căn nhà tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Bình điều động nhiều xe cứu thương xuống hiện trường tìm cách không chế ngọn lửa và cứu nạn cứu hộ. Sau khi khống chế ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện thi của chị Trần Thị T.N. (SN 2001) và anh T. (bạn của chị N) trong phòng 301.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của các nạn nhân còn lại, đại diện Bệnh viện Thống Nhất cũng cho biết, trong sáng 20/12, bệnh viện tiếp nhận 13 bệnh nhân. Cụ thể, các bệnh nhân cơ bản bị suy hô hấp do ngạt khí, bỏng đường hô hấp và chấn thương ở các mức độ khác nhau.