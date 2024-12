Ngày 20-12, Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đang làm rõ về người đàn ông có hành vi đuổi chém, hành hung hai cô gái ở xã Phú An. Bước đầu, công an đã xác định được danh tính người đàn ông liên quan clip và mời làm việc.

CLIP ghi lại sự việc người đàn ông đuổi chém 2 cô gái

Trong ngày hôm nay, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc cãi nhau giữa mấy cô gái. Sau đó, một người đàn ông đi ô tô bán tải tới, dừng lại cạnh một nhóm người đang đứng bên đường.

Tiếp đó, người đàn ông này mở cốp xe bán tải lấy dao phay rồi lao vào đạp mạnh vào bụng một cô gái khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông tiếp tục đuổi theo một cô gái khác rồi dùng dao chém mạnh. Rất may cô gái này chạy nhanh vào một nhà dân bên đường.

Sự việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi hung bạo của người đàn ông lái ô tô.