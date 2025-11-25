Ngày 24-11, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định về việc tặng bằng khen cho ông Trần Công Thành (51 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk).

Ông Trần Công Thành bên chiếc ghe nhỏ đã viết nên câu chuyện kỳ tích cứu người trong lũ dữ

Theo đó, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Trần Công Thành vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ từ ngày 18 đến ngày 22-11 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tối 19 và rạng sáng 20-11, nước lũ tại thôn Phú Hữu dâng lên bất ngờ, buộc nhiều hộ phải leo lên mái nhà, dỡ ngói để kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu vang khắp nơi, ông Trần Công Thành bỏ lại toàn bộ tài sản chưa kịp chuyển lên cao, một mình chèo chiếc ghe nhỏ đi cứu người. Suốt 2 ngày, ông Thành ngâm mình trong dòng nước lũ cuồn cuộn, cố gắng cứu hơn 40 người.

"Thú thực, lúc đó tôi cũng rất sợ vì lũ quá lớn, nhiều lúc muốn buông tay chèo. Nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già kêu cứu nên tôi phải xốc lại tinh thần để tiếp tục chèo ghe đi cứu" - ông Thành nhớ lại.

Bà Trần Thị Hoa (ngụ thôn Phú Hữu) kể lại, lúc đó nước lũ dâng cao, gia đình 7 người mắc kẹt trên gác, khiến cả nhà hoảng loạn.

"May mắn ông Thành đã chèo ghe tới ứng cứu, đưa cả nhà sang tầng 2 căn nhà của bà Bùi Thị Yên ở đối diện" - bà Hoa xúc động nói.