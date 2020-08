Người Hoa tại Mỹ đưa mỹ vị từ trong nhà ra vỉa hè sau thời kỳ "ngủ đông" vì Covid-19

The New York Times (NYT-Mỹ) cho biết, trước khi trường hợp đầu tiên được xác nhận tại thành phố New York vào ngày 1/3, Covid-19 đã gây ra thiệt hại gián tiếp cho khu phố người Hoa và nỗi sợ hãi vô căn cứ về các cửa hàng người Hoa đã làm nản lòng một số du khách .



Những cửa hàng trên vỉa hè

Giống như cộng đồng người Hoa khác trong thành phố, khu phố người Hoa ở Manhattan đang hồi phục dần dần. Khi thành phố New York bắt đầu cho phép các nhà hàng đặt bàn trên vỉa hè và khu đậu xe, những chiếc dù che nắng và cây cọ trong chậu bắt đầu mọc lên ở nhiều nơi nhưng khu phố người Hoa về cơ bản vẫn vắng vẻ.

Mới đây, ở đầu phía nam của Phố Mott, khu vực ăn uống công cộng trên vỉa hè với chỗ ngồi dành cho 120 người đã được công ty kiến ​​trúc Rockwell Group thiết kế và khai trương. Đây là khu ẩm thực được thiết kế nhằm đảm bảo việc giãn cách xã hội.

Các chủ cửa hàng người Hoa chuẩn bị cho khu ẩm thực ngoài trời. Ảnh: NYT

Chỉ cần còn một bàn trống thì khách hàng có thể ngồi thưởng thức đồ ăn của hàng chục hang quán đối diện với những chiếc bàn mới này, bao gồm hai nhà hàng Hop Kee và Wo Hop, nơi mà nhiều thế hệ người dân New York và khách du lịch lần đầu muốn đến nếm thử mĩ vị ở khu phố người Hoa.

Dự án phi lợi nhuận do Rockwell Group và các nhà tài trợ khác khởi xướng này ngay lập tức đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Đầu tuần trước, chủ sở hữu của Peking Duck House đã bắt đầu xây dựng quầy nhà hàng của mình trên phố Mott.

Vào tối thứ Ba, một thương hiệu khác là Hwa Yuan cũng đã phục vụ các bữa ăn tại chỗ đầu tiên kể từ tháng Ba.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, Hwa Yuan đã sắp xếp bàn ăn một cách hợp lý nhất có thể, đặt đĩa sứ trắng tinh xảo dùng để khai vị trên đĩa sứ lớn, và mỗi chỗ ngồi được trang bị hai đôi đũa sơn mài và giá để đũa bằng sứ.

Đường Thừa Liệt, đầu bếp hiện tại của Hwa Yuan cho biết anh không đồng tình với hình thức nhà hàng ngoài trời và vận động chính quyền thành phố cho phép phục vụ trong nhà.

"Các nhà hàng Trung Quốc rất khác biệt vì chúng tôi có rất nhiều món sử dụng đĩa bát", anh nói. "Có món nguội, canh, cơm, còn có rất nhiều thứ, rất nhiều nước sốt, vì vậy không dễ dàng cho các nhà hàng Trung Quốc để những thứ này bên ngoài".

NYT nhận định, khu phố người Hoa đang phải đối mặt với những thách thức khác. Bên cạnh không có du khách thì nhiều tòa nhà văn phòng vẫn trống rỗng, mặc dù một số tòa án ở trung tâm thành phố đã khôi phục hoạt động. Đối với những sảnh tiệc và cửa hàng dim sum có thể chứa hàng trăm người cùng lúc, việc đặt một vài bàn trên vỉa hè cũng không ích lợi gì.

Đường Thừa Liệt đã phải suy nghĩ trong một tháng trước khi anh mở cửa hàng trên đường phố. "Chúng tôi không có lựa chọn", anh nói. "Chúng tôi phải tiếp tục sinh tồn".

Vết thương lớn do Covid-19

Jean Lim, một chủ tiệm trẻ tuổi chuyển từ Malaysia đến New York, đã ký hợp đồng thuê một tiệm bánh chật chội vào tháng 2 năm nay.

Cô tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình dù cho dường như không có ai ở phố Mott mua những chiếc bánh ngọt có lớp vỏ giòn được nướng hai lần và chứa đầy pho mát tươi. Cô vẫn tiếp tục công việc để tạo ra những mẻ bánh đặc biêt. Một chiếc bánh pho mát cỡ lòng bàn tay có giá 2,75 USD và có thể ăn trong một phút.

Các tầng lớp nhập cư, mỹ vị và cảm xúc phong phú ở khu phố người Hoa từ lâu đã thu hút những khách du lịch đói bụng và tò mò. Truyền thống là xương sống của cộng đồng này, nhưng nó cũng khiến họ dễ bị tổn thương. Mặc dù các nhà hàng ở đó từ lâu đã cung cấp dịch vụ mang về nhưng rất nhiều cửa hàng chưa bao giờ nghe nói đến việc đặt hàng trực tuyến, ít nhất là cho đến khi đại dịch Covid-19 buộc một số chủ cửa hàng phải thích nghi.

Vỉa hè và đường phố chật hẹp do chỗ đậu xe quá nhiều khiến một số nhà hàng ở khu phố người Hoa khó có thể tận dụng các quy định mới về ăn uống ngoài trời. Wellington Chen, Giám đốc điều hành của Khu Cải thiện Kinh doanh Khu Phố người Hoa, cho biết tinh thần tiết kiệm của các doanh nghiệp địa phương đã giúp họ vượt qua thời kỳ khó khăn và khiến họ không bằng lòng với việc sẵn sàng chi tiền mua ghế ngồi ngoài trời vì chỉ vài tháng sau, chúng có thể sẽ biến thành rác thải.

Tổ chức của ông đã cho nhiều nhà hàng ở đây mượn lều, đèn ngoài trời, bàn, ghế và ô, đồng thời cung cấp bao cát để giữ chúng.

Ông David Rockwel, người sáng lập Rockwell Group nói: “Thật đáng sợ khi nhìn thành phố trống rỗng này.... Nếu không có buổi biểu diễn trong nhà hát, loại hình nghệ thuật này sẽ không thể tồn tại. Ở một khía cạnh nào đó, thành phố này cũng như vậy. Đi bộ trong thành phố, bạn sẽ thấy những vết thương lớn đó...".