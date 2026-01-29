Chi cục Thuế Thương mại điện tử – Cục Thuế đã có thông tin về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), căn cứ theo Điều 3 Luật Thuế TNCN năm 2007, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 và năm 2014.

Theo cơ quan thuế, các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân sẽ phải kê khai, nộp thuế nếu thuộc nhóm thu nhập chịu thuế theo quy định và đạt ngưỡng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, 8 trường hợp gồm:

Thứ nhất, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và thuế GTGT.

Thứ hai, thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn, gồm tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

Thứ tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và các hình thức khác.

Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất, quyền thuê đất và mặt nước. Bao gồm cả các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng, như xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng. Bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền, gồm chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thứ tám, thu nhập từ nhượng quyền thương mại.