Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn thực

Minh Đức/VTC News |

Từ sáng sớm ngày 3/3 âm lịch, nhiều tuyến phố, chợ dân sinh tại Hà Nội nhộn nhịp người xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dâng lễ Tết Hàn thực.

Mỗi dịp mùng 3/3 âm lịch, thị trường Hà Nội sôi động với hoạt động mua bán bánh trôi, bánh chay tại các chợ dân sinh và cửa hàng thực phẩm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện Tử VTC News, từ sáng sớm 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), đông đảo khách tập trung trước một cửa hàng chè nổi tiếng trên phố Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng), xếp hàng chờ mua bánh trôi, bánh chay.

Chị Cẩm Tú (phường Hoàn Kiếm) chia sẻ, năm nào cũng vậy, chị dậy sớm đi mua bánh trôi, bánh chay về thắp hương. Theo chị, nếu Tết Nguyên đán gắn với bánh chưng thì Tết Hàn thực không thể thiếu hai món bánh truyền thống này.

Chủ cửa hàng cho biết, thay vì bán đa dạng các loại chè như thường ngày, dịp này cửa hàng tập trung toàn bộ nhân lực, nguyên liệu để phục vụ bánh trôi, bánh chay cùng các món xôi chè.

Một khách hàng nói sẵn sàng xếp hàng cả tiếng đồng hồ để chọn bánh ngon về thắp hương. Theo người này, cửa hàng có tiếng với hương vị đặc trưng nên năm nào cũng thu hút đông khách.

Lượng khách đổ về cửa hàng ngày càng đông, tạo thành hàng dài xếp kín dọc tuyến phố Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng).

Cách đó không xa, một quầy hàng nhỏ bày bán bánh trôi, bánh chay kèm bột cũng thu hút nhiều người. Chủ quầy cho biết, do Tết Hàn thực năm nay vào cuối tuần, nhiều người có xu hướng sắm lễ muộn, dự báo lượng khách sẽ tăng mạnh vào thời điểm trưa.

Khảo sát cho thấy giá bánh trôi, bánh chay không biến động mạnh, phổ biến dao động khoảng 20.000–25.000 đồng/hộp.

Tại các chợ dân sinh như Chợ Hàng Bè và Chợ Thanh Hà (phường Hoàn Kiếm), không khí mua sắm trong sáng nay diễn ra sôi động, nhộn nhịp.

Nhiều cửa hàng bán bánh trôi, bánh chay tất bật từ giữa đêm, nhân viên làm việc liên tục, nặn bánh không ngơi tay để kịp phục vụ nhu cầu tăng cao.

Theo người bán, để bột đạt chất lượng tốt, gạo nếp phải được ngâm nở, trộn thêm chút muối rồi xay mịn, giúp thành phẩm dẻo mềm, dễ nặn và không bị nứt.

Năm nay, các loại bánh trôi, bánh chay ngũ sắc được nhiều người ưa chuộng nhờ màu sắc đa dạng, bắt mắt.

Để tạo ra sản phẩm có màu sắc bắt mắt, hình dáng sắc nét, người làm bánh phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công hơn so với cách làm truyền thống. Từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế hoa lá, ép màu đến ngâm gạo, xay bột, nặn bánh… đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Màu sắc được tạo hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên như gấc, hoa đậu biếc, lá nếp…, bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Chủ cửa hàng cho biết, quy trình thủ công khiến thời gian chế biến kéo dài hơn, song bù lại, sản phẩm đạt chất lượng và tính thẩm mỹ cao, được khách hàng ưa chuộng.

Theo khảo sát, các sản phẩm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc có giá dao động từ 30.000–50.000 đồng/đĩa, cao hơn so với loại truyền thống.

Không riêng các cửa hàng nổi tiếng, nhiều cửa hàng khác cũng đông khách tìm mua bánh trôi, bánh chay phục vụ Tết Hàn thực.

Người dân nhanh chóng chọn mua bánh trôi, bánh chay để kịp dâng lên bàn thờ tổ tiên trong dịp Tết Hàn thực.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

