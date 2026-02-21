Người giúp việc không biết chữ nói 1 câu khiến Trường Giang nhịn ăn

Vừa qua, tại chương trình Have a sip, nghệ sĩ Trường Giang đã chia sẻ về một câu chuyện anh gặp trong cuộc sống thật và đưa vào trong phim của mình.



Anh nói: "Tôi có một mảnh đất vườn ở Hồ Tràm nơi tôi quay chương trình Nhà trọ Destiny, các nghệ sĩ đều về đó ăn uống, chơi trò chơi.

Trường Giang

Tôi thuê một vợ chồng anh chị này làm giúp việc kiêm quản gia cho khu nhà tôi ở đó. Vợ chồng anh chị này có 3 người con. Tôi xây dựng khu vườn đó phải mất 3 năm và cũng thuê vợ chồng anh chị trong suốt thời gian đó.

Tôi cũng thường về đó chơi và ăn cơm cùng anh chị đó, có cả các con của anh chị. Mỗi lần về, tôi thường dặn chị đi chợ mua giúp tôi đồ về nấu nướng như thịt, cá, rau…

Suốt 3 năm trời ở đó, chị ấy chưa bao giờ quên một thứ gì. Nhưng tới năm thứ ba thì chị bắt đầu quên. Ví dụ, tôi nấu ăn nhờ chị lấy giùm nước tương thì chị cứ lấy thành nước mắm.

Hôm đó, tôi lại về chơi và nấu ăn, mời chị ở lại ăn cơm cùng tôi. Chị ấy cười bảo tôi "Chú! Mai mốt chị có lộn gì chú đừng chửi chị nha! Chị lấy đồ còn lộn vì chị không biết chữ".

Tôi nghe xong nhịn ăn luôn. Tôi thấy mình tệ quá. Hóa ra lâu nay tôi thương chị bằng cách gửi thêm tiền, gửi quà tặng chỉ là bề ngoài còn thực chất tôi không hề quan tâm tới chị. Chị không biết chữ mà tôi không hề hay biết. Tôi bị dừng hình phải 30 giây.

Khu biệt thự nhà vườn của Trường Giang

Tôi cứ dùng kinh tế, tiền bạc để tỏ ra quan tâm đến người ta nhưng thực ra là tôi không quan tâm. Nếu tôi quan tâm đến họ thì việc họ không biết chữ tôi phải biết. Dù họ có giấu cỡ nào tôi cũng sẽ biết được. Tôi thấy mình tệ quá nên người ta không đủ can đảm để chia sẻ với tôi về việc đó.

Tôi tự nhắc mình không được tệ như vậy. Và tôi thêm ngay vào kịch bản phim của tôi điều đó. Kịch bản phim của tôi lấy từ những điều thật nhất tôi gặp trong đời sống thường ngày.

Bài học sâu sắc tôi muốn đưa vào phim của mình rằng yêu thương, sự quan tâm là như thế nào, nằm ở đâu. Không thể dùng tiền bạc, kinh tế để phủ mờ sự quan tâm đó".