Theo Guinness World Records, người lập kỷ lục nín thở lâu nhất thế giới từ trước tới nay có thể ở dưới nước gần nửa giờ, vượt hẳn 5 phút so với "người tiền nhiệm".

Đó là vận động viên lặn tự do người Croatia, Vitomir Maricic. Kỷ lục được anh thực hiện ngày 14/6/2025 tại một hồ nước sâu 3 mét ở khách sạn Bristol, Opatija (Croatia) với thời gian 29 phút 3 giây.

Trước sự chứng kiến của 5 giám sát viên, Vitomir Maricic thả mình nổi bằng vài ống phao trẻ em và giữ hơi gần nửa giờ đồng hồ. Sau khi nổi lên, Vitomir Maricic liên tục hít thở sâu, giữa những tràng pháo tay chúc mừng của mọi người.

Vitomir Maricic lập kỷ lục nín thở hơn 29 phút dưới nước. (Ảnh: Guinness World Records)

Đáng chú ý, sau thời gian dài ở dưới nước, Vitomir Maricic dường như không hề thở hổn hển.

Thành tích của Vitomir Maricic dài hơn khoảng 5 phút so với kỷ lục thế giới trước đó (24 phút 37,36 giây) được thiết lập vào năm 2021 bởi một vận động viên lặn tự do người Croatia khác, Budimir Šobat.

Để chuẩn bị cho việc phá kỷ lục thế giới, Maricic mất khoảng 9 tháng tập luyện, tập trung vào sức bền và sự thư giãn tinh thần. Trước khi lặn, Maricic hít thở oxy tinh khiết trong 10 phút để bão hòa máu và phổi.

“Nhiều người nghĩ não sẽ thiếu oxy, nhưng sự thật ngất xỉu chính là cơ chế bảo vệ bộ não. Chúng tôi luôn được theo dõi y tế để đảm bảo an toàn” , anh giải thích.

Chia sẻ với Diver Net về nỗ lực phi thường của mình, Maricic nói: “Sau mốc 20 phút, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, ít nhất là về mặt tinh thần”.

Trong vài thập kỷ qua, con người đã cải thiện đáng kể khả năng nín thở dưới nước. Kỷ lục đã được nâng từ 13 phút 42,5 giây, do Robert Foster (Mỹ) thiết lập vào tháng 3/1959, lên con số đáng kinh ngạc 29 phút 3 giây hiện nay.

Vượt qua giới hạn

Mặc dù cơ thể co giật hàng trăm cơn trong cơn đau gần như không thể chịu đựng nổi, Maricic cho biết anh đã hồi phục mà không có di chứng lâu dài nào.

Tình trạng xuất huyết đường ruột nhẹ và cơn đau đầu dữ dội nhanh chóng qua đi, Maricic đang hướng đến một kỷ lục khác.

Kỷ lục được Maricic thực hiện ngày 14/6/2025. (Ảnh: Guinness World Records)

Kỷ lục thế giới về lặn tự do sâu nhất ở thể thức tạ có thể điều chỉnh đang thuộc về vận động viên người Nga Alexey Molchanov với độ sâu 156 mét.

Maricic đặt mục tiêu vượt qua kỷ lục đó trong vòng hai năm, hướng tới mục tiêu đạt 160 mét.

Tuy nhiên, ngay cả đối với người hướng dẫn lặn dày dạn kinh nghiệm, việc chịu đựng áp lực cực lớn của một lần lặn không có oxy cũng đòi hỏi thể lực và sự chuẩn bị đặc biệt.

“Mỗi khi nghĩ mình đã có đủ câu trả lời và đẩy cơ thể tới giới hạn cuối cùng của bản thân, tôi lại thấy những cơ hội mới mở ra cùng muôn vàn trăn trở mới”, Maricic chia sẻ tại một bể bơi ở thành phố cảng Rijeka, Croatia.

Đại sứ của tổ chức bảo vệ đại dương

Lớn lên ở vùng bờ biển Croatia, Maricic sớm có niềm đam mê với môn thể thao này, bắt đầu lặn ở biển Adriatic từ khi mới ba tuổi.

Đam mê thể thao đỉnh cao nhưng Maricic mới chỉ bắt đầu tham gia thi đấu lặn tự do chuyên nghiệp cách đây 10 năm.

Maricic đã giành được nhiều thứ hạng cao trong bảng xếp hạng quốc tế và kỷ lục quốc gia trong môn freediving (lặn tự do). Trong đó có kỷ lục đi bộ dưới nước lâu nhất trên một hơi thở, 107m vào năm 2021. Maricic cũng từng ghi dấu ấn ở kỷ lục AIDA (hiệp hội freediving quốc tế) với static apnea (nín thở tĩnh dưới nước) 10 phút 8 giây, con số thuộc top thế giới nếu xét chỉ dùng không khí.

Tuy nhiên, những tháng ngày lặn sâu dưới lòng biển cũng biến anh thành nhân chứng cho những thay đổi “đáng sợ” tại vùng biển Adriatic thời thơ ấu, đồng thời trở thành một người tích cực cất tiếng nói bảo vệ đại dương.

“Nếu không bảo vệ các sinh vật sống và không nâng cao nhận thức về điều đó..., chúng ta sẽ không thể hướng tới một tương lai tươi sáng,” Maricic-người hiện cũng là đại sứ của tổ chức bảo vệ đại dương Sea Shepherd chia sẻ. “Chúng ta không đang nói về câu chuyện của 50 hay 100 năm nữa. Chúng ta đang nói về những biến đổi có thể diễn ra ngay trong 10 năm tới”.