Người giữ hết tiền của Hoàng Thùy Linh

Bất ngờ với nhân vật "quyền lực" của Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thùy Linh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm đầu 2000s với các vai trò diễn viên, MC truyền hình và học múa chuyên nghiệp. Năm 2007, cô ghi dấu ấn qua vai chính trong phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh. Sau biến cố cá nhân khiến bộ phim dừng phát sóng, nữ diễn viên phải tạm ngừng hoạt động giải trí trong một thời gian. Năm 2010, Hoàng Thùy Linh trở lại với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp, ban đầu theo đuổi Dance/Pop/EDM với những ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Cho Nhau Lối Đi Riêng. Đến năm 2016, màu sắc dân gian bắt đầu được thể hiện rõ hơn trong âm nhạc của cô qua Bánh Trôi Nước, ca khúc phổ thơ Hồ Xuân Hương.

"Văn mẫu" ứng dụng văn hóa truyền thống vào âm nhạc gọi tên Hoàng Thùy Linh

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2019 với album Hoàng và bản hit Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Sản phẩm giúp Hoàng Thùy Linh tạo dấu ấn mạnh mẽ trong thị trường Vpop, đồng thời mang về cho cô nhiều giải thưởng chuyên môn danh giá. Đến năm 2022, album LINK cùng ca khúc See Tình tiếp tục đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh lên một nấc thang mới. Đặc biệt, See Tình trở thành hiện tượng trên mạng xã hội tại nhiều quốc gia, được đông đảo khán giả quốc tế thực hiện các video sử dụng giai điệu và vũ đạo của ca khúc.

Hoàng Thùy Linh góp phần thay đổi cách Vpop vận hành

Điểm đặc trưng trong âm nhạc của Hoàng Thùy Linh là việc kết hợp chất liệu văn hóa, văn học dân gian Việt Nam với những dòng nhạc hiện đại như Folktronica và Dance-pop. Từ thơ Hồ Xuân Hương, hình tượng Tấm Cám đến Vợ chồng A Phủ, nữ ca sĩ cùng ê-kíp xây dựng những sản phẩm có sự thống nhất giữa âm nhạc, hình ảnh, thời trang và ý niệm nghệ thuật.

Cát-xê hiện tại của Hoàng Thùy Linh nằm ở top đầu Vbiz, vững vị thế sao hạng A

Thành công của loạt hit giúp Hoàng Thùy Linh trở thành gương mặt được săn đón trên thị trường biểu diễn. Nữ ca sĩ được cho là sở hữu mức cát-xê thuộc nhóm cao của showbiz Việt, đồng thời thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng bá của những thương hiệu lớn với vai trò đại sứ hoặc gương mặt đại diện. Năm 2023, Hoàng Thùy Linh tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Vietnamese Concert, thu hút khoảng 7.000 khán giả. Sau đó, cô phát hành phim tài liệu âm nhạc xoay quanh quá trình thực hiện dự án.

Mỗi lần Hoàng Thùy Linh đi diễn đều đầu tư hết mức cho phần hình ảnh

Với loạt bản hit trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh còn có nguồn thu từ việc khai thác sản phẩm âm nhạc trên các nền tảng số. Kênh YouTube của nữ ca sĩ hiện có khoảng 1,57 triệu người đăng ký và tổng cộng hơn 826 triệu lượt xem. Theo Social Blade, kênh YouTube của Hoàng Thùy Linh có thể mang về khoảng 2.400-38.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 62-987 triệu đồng, và 17.000-268.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 441 triệu-6,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu ước tính từ bên thứ ba dựa trên dữ liệu công khai, không phải khoản thu nhập thực tế mà Hoàng Thùy Linh nhận được.

Nhà riêng của Hoàng Thùy Linh được bày trí sang trọng

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ tích lũy được khối tài sản đáng chú ý, gồm bất động sản, xe sang và nhiều món đồ hiệu. Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ về căn penthouse hai tầng rộng khoảng 400 m² tại TP.HCM. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy hai gam màu đen và trắng làm chủ đạo. Bên trong căn hộ trưng bày nhiều tranh, tác phẩm nghệ thuật cùng các giải thưởng mà nữ ca sĩ đạt được trong sự nghiệp.

Bên cạnh căn hộ tại TP.HCM, Hoàng Thùy Linh còn xây dựng một căn biệt thự dành tặng bố mẹ tại Tam Đảo. Cơ ngơi nằm giữa không gian nhiều cây xanh, có khuôn viên rộng và được thiết kế theo hướng gần gũi với thiên nhiên. Nữ ca sĩ cho biết chính bố cô là người thiết kế căn nhà. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của gia đình mà còn là không gian để Hoàng Thùy Linh cùng người thân, bạn bè tụ họp, tổ chức những bữa tiệc ngoài trời.

Hoàng Thùy Linh cũng nổi tiếng giới mộ điệu với BST đồ hiệu riêng, mỗi MV là một "thế giới thời trang" thu nhỏ

Không chỉ gây chú ý với bất động sản, Hoàng Thùy Linh còn được biết đến với sở thích sử dụng hàng hiệu. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với trang phục, phụ kiện đến từ các nhà mốt xa xỉ và nhiều lần được bắt gặp bên những mẫu xe sang. Những tài sản được công chúng biết đến phần nào cho thấy thành quả của Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, bản thân nữ ca sĩ hiếm khi công khai cụ thể về tổng giá trị tài sản hay thu nhập cá nhân.

Mẹ là người giữ toàn bộ tiền của Hoàng Thùy Linh

Nữ ca sĩ luôn có gia đình đồng hành

Sự nghiệp thành công với khối tài sản khổng lồ, không ít khán giả tò mò về cách Hoàng Thùy Linh quản lý tài chính. Năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Thùy Linh cho biết mẹ là người giữ toàn bộ tài sản của cô.

“Mẹ chính là người cầm hết tiền của tôi, chẳng may mẹ mà giận tôi rồi đuổi tôi ra đường, tôi thành người vô sản luôn. Tôi không đứng tên một cái gì hết”, Hoàng Thùy Linh từng bộc bạch.

Chia sẻ hài hước của Hoàng Thùy Linh phần nào cho thấy sự gắn kết giữa cô và gia đình. Hoạt động 2 thập kỷ, trở thành sao hạng A của Vbiz và đối diện với nhiều thăng trầm tưởng chừng khép lại sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh vẫn vượt qua và tỏa sáng nhờ có hậu phương vững chắc. Nữ ca sĩ chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc khi mẹ luôn đồng hành, ủng hộ các dự án và sẵn sàng đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của con gái. Bố mẹ luôn là hậu phương vững chắc, đồng hành và giúp Hoàng Thùy Linh quản lý cuộc sống lẫn tài chính sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp.