Có một điều dễ nhận thấy là càng giàu, người ta càng chú ý đến phong thủy nhà cửa. Không phải vì họ mê tín, mà bởi họ hiểu rõ môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và cả vận khí gia đình. Người có tiền thường đầu tư vào không gian sống khoa học, ngăn nắp và hợp phong thủy. Chính nhờ vậy, họ giữ được năng lượng tích cực, thu hút tài lộc, ít khi rơi vào cảnh túng thiếu.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy nhiều người giàu thường tuân thủ những nguyên tắc phong thủy rất cơ bản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dưới đây là 5 quy tắc quan trọng được họ áp dụng để gia đình luôn vững vàng, của cải ngày một nhiều thêm.

1. Giữ cửa chính gọn gàng và sạch sẽ

Cửa chính chính là “miệng” của ngôi nhà, nơi đón nhận khí tốt lẫn khí xấu. Nếu khu vực này bừa bộn, có rác, có vật chắn ngang thì dòng chảy của tài lộc sẽ bị cản trở. Người giàu rất kiêng để giày dép, đồ cũ chất đống ngay cửa. Họ luôn dọn dẹp sạch sẽ, trải thảm gọn gàng, để lối vào thoáng đãng.

Một cửa chính sáng sủa, thông thoáng giống như lời chào đón nồng hậu với vận may. Gia chủ bước vào cũng thấy nhẹ nhõm, khách đến chơi cũng có cảm giác dễ chịu. Đó là nền tảng phong thủy cơ bản giúp tài khí lưu thông trọn vẹn vào trong nhà.

2. Trước nhà cần có minh đường rộng mở

Trong phong thủy, minh đường được hiểu là khoảng không gian trống trước mặt tiền ngôi nhà. Người giàu rất chú trọng yếu tố này. Họ hạn chế trồng cây to che kín mặt tiền hoặc để công trình chắn trước cửa. Họ thích không gian mở, có thể nhìn xa và đón ánh sáng tự nhiên.

Một minh đường thoáng đãng giúp vận khí dễ dàng hội tụ, cũng tạo tâm thế rộng mở cho gia chủ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều biệt thự, dinh thự của giới giàu có thường có sân vườn phía trước, khoảng không sáng sủa, tạo cảm giác phóng khoáng và thịnh vượng.

3. Ánh sáng trong nhà phải hài hòa

Người giàu hiếm khi để ngôi nhà tối tăm, âm u. Họ tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách thiết kế cửa sổ, giếng trời hoặc dùng đèn chiếu sáng hợp lý. Ánh sáng không chỉ mang lại cảm giác sạch sẽ mà còn là nguồn năng lượng giúp tăng cường dương khí, xua tan u ám.

Ngược lại, nhà thiếu sáng dễ khiến con người mệt mỏi, trì trệ. Trong quan niệm phong thủy, điều này đồng nghĩa với việc tài lộc khó tụ, vận khí dễ sa sút. Vì vậy, một ngôi nhà sáng sủa, thoáng đãng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là chìa khóa để giữ thịnh vượng lâu dài.

4. Ít đồ đạc để giữ năng lượng thông suốt

Nhiều người lầm tưởng giàu có đồng nghĩa với việc mua sắm thật nhiều đồ. Thực tế, người giàu thường chọn lối sống ngăn nắp và tinh giản. Họ chỉ giữ lại những món đồ thực sự cần thiết, ưu tiên chất lượng hơn số lượng.

Việc loại bỏ đồ thừa không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng mà còn giúp năng lượng trong không gian lưu thông dễ dàng hơn. Mỗi vật dụng ít nhưng tinh, được sắp đặt hợp lý sẽ tạo nên cảm giác sang trọng, đồng thời giữ cho tài khí không bị phân tán.

Đây cũng là một trong những bí quyết giúp người giàu có nhiều thời gian nghỉ ngơi, không phải bận tâm dọn dẹp quá nhiều. Nhà gọn gàng, tâm trí cũng nhẹ nhõm, dễ tập trung phát triển sự nghiệp và quản lý tài chính.

5. Phòng khách rộng rãi là nơi giữ tài khí

Phòng khách trong ngôi nhà được xem như “trái tim” nơi tiếp nhận và giữ lại tài khí. Người giàu thường chú trọng thiết kế phòng khách rộng, thoáng, tránh bố trí cửa trước thông thẳng cửa sau vì sẽ khiến tài khí trôi tuột ra ngoài.

Họ chọn cách sắp xếp nội thất hợp lý, vừa đủ tiện nghi nhưng vẫn để khoảng trống cho khí lưu chuyển. Một phòng khách sáng sủa, ấm cúng sẽ trở thành nơi tụ họp gia đình, đón tiếp khách quý, đồng thời cũng là nơi giữ chân vận may ở lại với gia chủ.