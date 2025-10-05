Trong mối quan hệ công sở, việc thăm hỏi, tặng quà cho cấp trên trong những dịp đặc biệt là bình thường. Đây chỉ là cách thể hiện sự tinh tế và quan tâm xã giao đến sếp, không hề mang nghĩa nịnh bợ như nhiều người nghĩ.

Nhưng tình huống đặt ra lúc này là khi bạn mang quà tặng, sếp nhận nhưng vẫn mỉm cười nói: “Lần sau đừng mang quà nữa, có phải người ngoài đâu mà khách sáo thế!”. Nếu EQ thấp, bạn có thể vô tư đáp: “Vâng, lần sau em không mang nữa ạ.”

Nghe có vẻ ngoan và thật thà, nhưng bạn thử nghĩ xem người nghe sẽ nghĩ thế nào?

Thực tế, không chỉ đến thăm sếp mà trong bất kỳ mối quan hệ nào, khi đến nhà chơi cũng nên có chút quà. Dù nhỏ thôi, nhưng đó là phép lịch sự, thể hiện tình cảm chân thành của mình.

Trong một tình huống khác, khi dự tiệc mừng gì đó của sếp, ai cũng mang quà, bạn cũng mang thì sếp có thể chẳng để ý. Nhưng nếu riêng bạn không mang thì dù đám đông có đông đến mấy, sếp cũng nhớ đúng mình bạn.

Vì vậy, cho dù sếp khách sáo nói “đừng mang quà”, bạn cũng đừng thật thà đồng ý. Người EQ cao sẽ biết cách nói sao cho vừa lòng người nghe, vừa không mất đi sự tinh tế.

1/ Câu trả lời bằng lễ nghĩa và sự chân thành

Trong tình huống này, nếu muốn thể hiện sự chân thành mà vẫn hiểu chuyện, bạn có thể trả lời như sau:

“Anh nói vậy là khách sáo rồi ạ. Đây chỉ là chút lòng thành của em thôi, cũng là phép tắc khi đến thăm người lớn. Anh không chỉ là sếp, mà còn là bậc tiền bối mà em rất kính trọng. Tay không đến nhà thì em ngại lắm. Anh yên tâm, em biết chừng mực, không bao giờ để anh phải khó xử ạ”.

(Ảnh minh họa)

2/ Nói bằng tình cảm và sự gần gũi

“Anh nói em không phải người ngoài, thật ra em cũng luôn coi anh như người thân trong nhà. Mà đã là con cháu đến thăm người lớn trong gia đình thì đâu thể đi tay không được, không khéo bị mắng là không biết điều mất ạ”.

Đây có thể là một cách nói chuyện vừa khéo léo vừa tạo cảm giác thân tình, khiến sếp thấy bạn đáng mến hơn.

3/ Sử dụng cả lý lẫn tình

Nếu cảm thấy không thân thiết đến mức so sánh với người nhà thì bạn có thể chia sẻ bằng cả lý và tình. Phân tích rõ ràng rành mạch, cho thấy bạn hiểu đúng mối quan hệ, biết cư xử mà vẫn giữ được sự tôn trọng thế này thì ai nghe cũng thích:

“Nếu nói theo công việc thì anh là người luôn quan tâm, chỉ bảo cho nhân viên. Em đến thăm, mang chút quà nhỏ là điều nên làm.

Còn về tình cảm riêng, anh như người đi trước, em là hậu bối, đến nhà mà tay không thì bị người ta chê là không biết lễ phép mất".

4/ Chia sẻ từ góc độ giữ thể diện cho sếp

“Anh nói vậy, nhưng em nghĩ đến thăm mà tay không thì cũng ngại lắm, như thế là thiếu tôn trọng chủ nhà. Em được anh chỉ dạy nhiều điều, nếu trong chuyện nhỏ này em không biết xử lý cho đúng, chẳng phải lại làm anh mất mặt sao ạ?”.

Đây chính là cách thể hiện bạn đặt thể diện của sếp lên trước. Cảm nhận được điều này, sếp sẽ càng thấy bạn tinh tế và biết nghĩ cho người khác.

(Ảnh minh họa)

Thực ra, cách phản ứng thế nào còn tùy vào tình huống và mối quan hệ. Điều quan trọng nhất là phải nghe ra điều muốn nhắn gửi trong lời của sếp, khách sáo là một chuyện, nhưng người hiểu chuyện sẽ biết cách làm sao để cả hai đều thấy thoải mái.

Vì vậy, đừng vội tin vào câu “Lần sau đừng mang quà nữa”, rồi thật thà nói “Vâng, lần sau em không mang đâu ạ”. Trong quan hệ xã giao, biết nói khéo một chút, đôi khi còn quý hơn cả món quà bạn mang theo.