Trong cuộc sống, không phải ai thông minh cũng thành công, và cũng không phải ai giỏi giang cũng được yêu quý. Rất nhiều người "vấp ngã" không phải vì năng lực yếu, mà vì họ không biết cách nói chuyện . Một câu nói có thể khiến người khác vui cả ngày, cũng có thể khiến mối quan hệ đổ vỡ chỉ trong vài giây. Người EQ cao hiểu rõ điều đó, họ nói vừa đủ, đúng lúc, đúng cách. Còn người EQ thấp thì thường không ý thức được sức mạnh của lời nói, để rồi vô tình buông ra những điều "đại kỵ" khiến bản thân mất điểm trong mắt người khác.

Dưới đây là 4 kiểu lời nói "đại kỵ" mà người EQ thấp thường mắc phải – những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại khiến người khác âm thầm xa lánh bạn.

1. Nói lời tổn thương người khác chỉ để "cho vui"

Có những người luôn miệng bảo: "Tôi chỉ đùa thôi mà!", nhưng lại chẳng nhận ra mỗi câu đùa của họ đang khiến người khác tổn thương . Họ chế giễu ngoại hình, điểm yếu hay sai sót của người khác để làm trò cười, mà không hề quan tâm người nghe cảm thấy thế nào. Ví dụ: "Trông cậu béo thế này chắc ăn hết phần người khác rồi à?" hay "Đấy, tôi biết cậu sẽ làm hỏng mà!".

Người EQ cao không bao giờ nói kiểu đó, vì họ biết một câu đùa vô tâm có thể trở thành nhát dao chí mạng với lòng tự trọng của ai đó. Còn người EQ thấp lại coi việc chọc ghẹo người khác là "vui tính", "thân mật" nhưng thực chất là thiếu tinh tế và thiếu thấu cảm. Nói cho cùng, nếu sự vui của bạn phải đổi bằng sự tổn thương của người khác, thì đó không phải là vui, mà là vô duyên .

Người EQ cao biết giữ mồm giữ miệng.

2. Nói xấu người khác sau lưng

Người EQ thấp có một đặc điểm rất rõ: không kiểm soát được lời nói khi không có người kia ở đó . Họ thích buôn chuyện, kể lại bí mật, thậm chí thêm thắt chi tiết để câu chuyện thêm "hấp dẫn". Nhưng họ quên mất rằng, người nói dối có thể quên lời mình nói, còn người nghe thì không bao giờ quên.

Hôm nay bạn nói xấu người A trước mặt người B, thì ngày mai người B cũng sẽ nghĩ: "Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nói xấu mình như thế thôi." Người EQ cao hiểu rằng uy tín được xây dựng bằng sự kín miệng và trung thực . Họ không cần phải nói xấu người khác để trở nên nổi bật, vì họ biết: kẻ bôi nhọ người khác chỉ khiến chính mình trở nên thấp bé hơn. Lời nói sau lưng người khác là con dao hai lưỡi sớm muộn gì cũng quay lại làm tổn thương chính người nói.

3. Than vãn và tiêu cực mọi lúc mọi nơi

Một người có EQ thấp thường khiến bầu không khí trở nên nặng nề chỉ bằng... lời than. "Cuộc sống này thật chán", "Công việc này mệt mỏi quá", "Người ta may mắn hơn tôi thôi". Họ có xu hướng nhìn vấn đề theo hướng tiêu cực, và muốn người khác "đồng cảm" với nỗi bất mãn của mình.

Nhưng càng nói, họ càng gieo năng lượng xấu cho mọi người xung quanh. Người EQ cao không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng họ biết chọn đúng nơi, đúng người và đúng cách để chia sẻ . Khi buồn, họ tìm hướng giải quyết; khi mệt, họ biết tạm dừng để lấy lại năng lượng. Họ không biến người khác thành "thùng rác cảm xúc". Trong khi đó, người EQ thấp lại khiến ai cũng phải "né" mình, chỉ vì không muốn bị kéo xuống bởi những lời than không hồi kết.

4. Phủ nhận, chê bai hoặc dạy đời người khác

Một kiểu nói khác khiến EQ của bạn tụt không phanh chính là luôn tỏ ra mình biết hết, hơn hết . Dù người khác nói gì, họ cũng chen ngang: "Cái đó tôi biết rồi!", "Tôi nói thật nhé, cách của cậu không hiệu quả đâu", "Nếu là tôi thì tôi sẽ làm khác". Người EQ thấp không hiểu rằng khi ai đó chia sẻ, họ cần sự lắng nghe chứ không phải một buổi "giảng đạo" .

Việc bạn liên tục phủ nhận hay chê bai khiến người đối diện cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí bị coi thường. Người EQ cao, ngược lại, luôn biết cách làm người khác cảm thấy được lắng nghe và được công nhận cho dù họ có ý kiến khác đi nữa. Một lời góp ý khéo léo bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn một câu "chê thẳng mặt". Bởi lời nói có thể chữa lành hoặc làm tổn thương, và người EQ cao luôn chọn cách chữa lành.

Đúng với câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", người EQ cao hiểu rằng nói đúng không bằng nói hay, và nói hay không bằng nói tinh tế . Giữ lời ăn tiếng nói chính là giữ hình ảnh, giữ mối quan hệ và giữ luôn EQ của bản thân.

Trong xã hội hiện đại, trí tuệ cảm xúc đôi khi còn quan trọng hơn chỉ số IQ. Người có EQ cao không nhất thiết phải nói nhiều, nhưng mỗi lời họ nói ra đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng. Còn người EQ thấp, chỉ vì một vài câu vô tình – hoặc cố tình – lại khiến bao cơ hội tốt tuột khỏi tay.

Vì thế, trước khi mở miệng, hãy tự hỏi: Lời nói này có làm ai đó tổn thương không? Có cần thiết phải nói không? Nếu câu trả lời là "không", thì im lặng đôi khi chính là biểu hiện cao nhất của EQ. Giữ được lời nói chính là giữ được lòng người và đó là điều mà bất kỳ ai muốn trưởng thành đều phải học cách làm mỗi ngày.