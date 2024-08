Người EQ cao thường nói 4 câu này ở nơi công sở, vừa được sếp tín nhiệm, lại mở ra nhiều cơ hội

Jessica Chen là một chuyên gia truyền thông, diễn giả và cựu nhà báo truyền hình từng đoạt giải Emmy. Cô đã cho xuất bản cuốn sách mang tên “Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons'' với nội dung hướng dẫn mọi người có được sự tự tin tại môi trường công sở thông qua các kỹ năng quan trọng, trong đó có giao tiếp. Sau khi ra mắt, cuốn sách này đã nhận được sự yêu thích và đón đọc của đông đảo độc giả. Nhiều nội dung trong sách đã truyền cảm hứng cho nhiều người trong việc cải thiện kỹ mền năng của bản thân.

Jessica cho biết cô đã làm việc với rất nhiều người tài năng và thành công. Cô cũng nhận ra họ có nhiều điểm chung trong quá trình giao tiếp tại môi trường công sở. Bên cạnh phong thái và cử chỉ, Jesssica đã liệt kê ra 4 câu nói quen thuộc mà những người thông minh thường sử dụng khi làm việc. Chúng không chỉ thể hiện sự tự tin, khéo léo mà còn có thể mở ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

1. ''Tôi hiểu ý bạn muốn nói''

Những bậc thầy giao tiếp chỉ ra rằng muốn mọi người có thể lắng nghe quan điểm của bạn thì trước tiên, bạn phải khiến họ cảm thấy như đang được lắng nghe. Hãy thử tưởng tượng bạn đang trong một cuộc họp quan trọng và muốn tham gia phát biểu, thay vì vội vàng cắt lời, bạn cần lắng nghe và chờ đợi họ nói xong. Sau đó, hãy mở đầu phần phát biểu của bạn bằng câu: ''Tôi hiểu ý bạn muốn nói''.

Câu nói này sẽ cho đối phương thấy rằng họ được lắng nghe và công nhận. Ngay cả khi bạn có quan điểm đối lập, nó vẫn giúp cho việc thảo luận diễn ra trơn tru và hiệu quả hơn bao giờ hết.

2. ''Tôi hứng thú với điều này''

Bạn hãy nhớ rằng, mọi người thường nhớ đến cảm giác bạn mang lại cho họ hơn là những gì bạn nói. Chính vì vậy, để trở thành những người giao tiếp thông minh, hãy lồng ghép cả yếu tố cảm xúc vào các câu chuyện hay ý kiến của mình. Ví dụ, thay vì chỉ nói ''tôi thấy nó hợp lý'', bạn hãy nói ''tôi hứng thú với ý tưởng này''.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần kết hợp thêm một vài điệu bộ và cảm xúc trên khuôn mặt để tăng thêm yếu tố thu hút cho câu chuyện. Hãy giúp mọi người cảm nhận được những gì bạn đang cảm thấy bằng cách sử dụng giọng điệu, cảm xúc chân thành, tránh điệu bộ khoe khoang, thái quá.

3. ''Điều này là một thứ mới mẻ''



Trong quá trình thảo luận hoặc thuyết trình, các thông tin quen thuộc thường gây ra sự nhàm chán cho mọi người, thậm chí không ai muốn phản hồi lại. Biết được điều này, những người giao tiếp giỏi luôn đưa yếu tố mới mẻ vào trong câu chuyện của họ để thu hút sự chú ý. Ví dụ, khi bắt đầu trình bày về một ý tưởng, họ sẽ khẳng định sự mới lạ, chưa từng có của ý tưởng đó bằng câu nói ''điều này là một thứ mới mẻ''.

Chiến lược này có thể tạo sự hứng khởi cho bản thân và những người xung quanh, ngoài ra còn thúc đẩy khả năng tranh luận về ý tưởng. Từ đó, bạn sẽ có thêm nhiều ý kiến bổ sung để hoàn thiện ý tưởng của mình.

4. ''Cảm ơn vì…"

Khi được ai đó giúp đỡ trong công việc hay ủng hộ một ý kiến nào đó, bạn nên nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, những người thông minh và khéo léo còn kéo dài câu nói đó với những lý do tại sao. Ví dụ như: Cảm ơn vì đã ủng hộ quan điểm của tôi, cảm ơn vì đã lắng nghe, cảm ơn vì đã giúp tôi hoàn thành công việc,... Việc cụ thể hóa lời cảm ơn sẽ thể hiện rõ hơn sự trân trọng của bạn với đối phương. Đồng thời, nó cũng để lại những ấn tượng tích cực cho mọi người.

Theo CNBC

Khuê Hiền