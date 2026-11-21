Lưu Diệc Phi cũng có ngày phải chịu thua trước nhan sắc của mỹ nhân này.

Trong dàn mỹ nhân đình đám Cbiz, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng từ lâu đã được xếp vào hai trường phái nhan sắc khác biệt. Một người mang vẻ đẹp thanh thoát, thoát tục, gắn liền với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ"; người còn lại sở hữu đường nét sắc sảo, quyến rũ, khí chất sang trọng và độ nhận diện gần như không thể nhầm lẫn. Cả hai đều thuộc nhóm mỹ nhân có khả năng khiến công chúng phải trầm trồ chỉ bằng một lần xuất hiện, nhưng nếu Lưu Diệc Phi thường được ví với vẻ đẹp tựa tiên nữ bước ra từ tranh, Phạm Băng Băng lại mang cảm giác của một minh tinh sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Mới đây, hình ảnh Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi đứng chung sân khấu tại đêm hội từ thiện Bazaar năm 2010 được cư dân mạng đào lại, khiến cuộc bàn luận về nhan sắc của hai đại mỹ nhân tiếp tục nóng lên. Trong bức ảnh, cả hai cùng diện váy dạ hội, cầm cúp trên tay, đứng cạnh một mỹ nhân khác. Dù đã hơn 16 năm trôi qua, visual của hai người vẫn khiến khán giả phải xuýt xoa, thậm chí có người cho rằng Phạm Băng Băng sở hữu khí chất quá áp đảo, đến mức hào quang của Lưu Diệc Phi cũng phải nhường lại vài phần khi đứng cạnh.

Lưu Diệc Phi vốn nổi tiếng với gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, đôi mắt phượng biểu tượng và khí chất có phần xa cách. Trong khi đó, Phạm Băng Băng lại sở hữu diện mạo sắc sảo, gương mặt có độ sắc nét cao, thần thái tự tin cùng sức hút thiên về sự lộng lẫy, quyến rũ. Đứng cạnh thần tiên tỷ tỷ, nữ diễn viên vẫn giữ được sự nổi bật nhờ khí chất mạnh mẽ và visual đậm chất quyền lực. Đặc biệt, trong những bức ảnh chụp cùng nhau, đường nét gương mặt và thần thái của Phạm Băng Băng tạo cảm giác sắc nét, nổi bật ngay cả khi không chiếm vị trí trung tâm. Đây cũng là lý do nhiều khán giả cho rằng cô thuộc số ít, thậm chí là mỹ nhân duy nhất có thể trấm yểm được vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi .

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn vào thì mắt tôi chỉ nhìn Phạm Băng Băng thôi.

- Prime của Lưu Diệc Phi mà Băng tỷ vẫn ăn trọn, không để lại vụn.

- Cả 2 đều quá đẹp rồi nhưng Phạm Băng Băng hút mắt hơn hẳn.

- Băng tỷ đi đến đâu là diễm quang bắn ra đến đó, nhìn vào chắc loá mắt luôn quá.

- Bà Băng sang quá sang, bà Phi thì xinh trong trẻo. Mỗi người một cái đẹp.

- Lần này thần tiên tỷ tỷ thua 1 - 0 rồi, Phạm Băng Băng là thần.

Sau bê bối trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng từng có quãng thời gian dài gần như vắng bóng khỏi màn ảnh Hoa ngữ, sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục cũng rơi vào tình trạng đình trệ. Thay vì tìm cách trở lại bằng những dự án thương mại quen thuộc, nữ diễn viên từng bước chuyển hướng sang thị trường quốc tế, tham gia các tác phẩm điện ảnh độc lập, liên tục góp mặt tại các liên hoan phim và mở rộng hoạt động kinh doanh riêng. Khoảng thời gian tưởng chừng khiến Phạm Băng Băng đánh mất vị thế minh tinh lại trở thành giai đoạn cô tìm kiếm những hướng đi mới, thử sức với các vai diễn có chiều sâu và không còn bó hẹp trong hình tượng mỹ nhân hào nhoáng vốn gắn liền với tên tuổi mình.

Bước ngoặt lớn đến từ Địa Mẫu (Mother Bhumi), bộ phim của đạo diễn Malaysia Trương Cát An. Trong tác phẩm lấy bối cảnh vùng nông thôn Malaysia cuối thập niên 1990, Phạm Băng Băng hóa thân thành người phụ nữ làm nông, ban ngày lao động trên ruộng đồng, ban đêm thực hiện những nghi lễ chữa bệnh và trừ tà cho dân làng. Nữ diễn viên chấp nhận phá bỏ hình tượng minh tinh, xuất hiện với gương mặt không trang điểm, học ngôn ngữ địa phương, các nghi thức dân gian và tập quán sinh hoạt của người dân. Màn thể hiện này giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã 2025, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng trên bản đồ điện ảnh quốc tế sau nhiều năm chật vật tìm kiếm cơ hội. Thành công của Địa Mẫu không chỉ giúp Phạm Băng Băng lấy lại sự công nhận về diễn xuất mà còn mở ra cơ hội hợp tác với những nhà làm phim thuộc nhiều nền điện ảnh khác nhau.

Bước sang năm 2026, Phạm Băng Băng tiếp tục duy trì mật độ hoạt động quốc tế dày đặc. Cô được Liên hoan phim Viễn Đông Udine tại Italy trao giải Golden Mulberry Award for Outstanding Achievement, vinh danh những đóng góp và thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh; đồng thời nhận Global Cinema Icon Award tại Liên hoan phim quốc tế kỳ ảo Bucheon ở Hàn Quốc. Tại Liên hoan phim Toronto lần thứ 51, nữ diễn viên tiếp tục được trao Special Tribute Award, trong khi bộ phim Nhật Ký Ông Lão Điên (Diary of a Mad Old Man) do đạo diễn Vương Dĩnh thực hiện góp mặt trong chương trình chiếu chính của liên hoan. Cô còn tham gia phim ngắn She Said, đưa tác phẩm đến Liên hoan phim Busan, đồng thời xuất hiện tại nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế trong năm nay. Chuỗi thành tích liên tiếp cho thấy Phạm Băng Băng đang từng bước tạo dựng lại vị thế bằng các dự án điện ảnh, thay vì chỉ dựa vào sức hút của một ngôi sao thảm đỏ.

Dù hoạt động ở nước ngoài ngày càng khởi sắc, cánh cửa trở lại thị trường giải trí Trung Quốc đại lục của Phạm Băng Băng vẫn chưa thực sự rộng mở. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế, nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng phim tại Trung Quốc, song cũng cho biết cô quan tâm đến những kịch bản đủ sức lay động bản thân, trong bối cảnh thị trường điện ảnh đang đối mặt với nhiều vấn đề về sự đa dạng đề tài và cơ hội dành cho phim nghệ thuật. Song song với diễn xuất, Phạm Băng Băng vẫn duy trì thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Diary, tận dụng sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang để phát triển hoạt động kinh doanh.