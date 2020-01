Người duy nhất sống sót trong tai nạn thảm khốc của Công nương Diana: Phải phẫu thuật khuôn mặt, bị kiện tụng và 'thuyết âm mưu' bủa vây hơn 2 thập kỷ

Trevor Rees-Jones (thường được gọi là Trevor Rees) sinh ngày 3/3/1968 ở Đức. Ông từng là lính nhảy dù trước khi trở thành vệ sĩ cho doanh nhân người Ai Cập Mohammed al-Fayed. Trong vụ tai nạn gây chấn động thế giới, Rees có mặt với tư cách vệ sĩ thân cận cho Dodi - quý tử của ông al-Fayed.

Vào mùa hè năm 1997 trong chuyến du lịch dài ngày ở châu Âu, Rees đã luôn kề cận bên cạnh cậu chủ Dodi và nhân tình của ông - cựu Vương phi xứ Wales (đã ly hôn khoảng 1 năm).

Sau này, ông Mohammed al-Fayed khẳng định giữa con trai và Diana đã trao nhẫn đính hôn vào 1 tuần trước khi xảy ra tai nạn, tuy nhiên vệ sĩ Rees phủ nhận chi tiết này.

Trevor Rees cùng Công nương Diana trước hôm xảy ra tai nạn

Tai nạn chấn động cướp đi mạng sống của "đóa hồng nước Anh" và 2 người khác



Đêm 30/8/1997, Công nương Diana cùng Dodi đang từ Paris trở về London sau chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền của bạn trai. Ban đầu, họ dự định trú lại khách sạn Ritz thuộc sở hữu của bố Dodi nhưng lại bị cánh săn ảnh bám đuổi ráo riết. Vì vậy Henri Paul - đứng đầu đội an ninh khách sạn - đã vạch ra kế hoạch rời đi bằng cửa sau nhằm tránh máy ảnh, từ đó lái về căn hộ của Dodi gần Đại lộ Champs Elysées.

Diana và người tình Dodi đến resort French Riviera, Địa Trung Hải trong hành trình cuối cùng (ảnh trái). Họ có mặt ở Paris hôm 30/8/1997 (ảnh phải) để chuẩn bị về Anh.

Camera ghi lại cặp đôi xuống thang máy ngay trước vụ tông xe trong đường hầm

"Tôi không vui khi Dodi bị tách khỏi đội vệ sĩ, nhưng dù sao tôi đã ở cùng với họ" - Rees cho biết trong cuộc thẩm vấn ở London năm 2008.



Tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào rạng sáng ngày 31/8 khi tài xế Paul lái chiếc limo đen Mercedes S280 tông vào một cột bê tông dưới đường hầm. Tài xế và ông Dodi tử vong tại chỗ, trong khi Công nương Diana qua đời ở bệnh viện không lâu sau đó.

Vệ sĩ Rees ngồi ghế trước cùng tài xế Paul

Được biết, sau khi Công nương Diana được đưa đến bệnh viện, vệ sĩ Rees vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát và cảnh sát phải dỡ trần xe để đưa ông ra ngoài. Cuối cùng, Rees may mắn thoát chết nhưng chịu chấn thương nặng nề, bao gồm ở phổi, ngực và vỡ xương mặt. Ông hôn mê trong suốt 10 ngày và phải phẫu thuật tái tạo khuôn mặt từ 150 mảnh titanium. Đáng chú ý, Rees gặp chứng mất trí nhớ nghiêm trọng suốt thời gian dài sau thảm kịch.



Cuộc điều tra cho thấy không ai trong số 4 người trên xe thắt dây an toàn. Ngoài ra, tài xế Paul còn có nồng độ cồn vượt quá 3 lần mức cho phép. Tòa án sau đó khẳng định Công nương Diana đã thiệt mạng vì sự bám đuổi dai dẳng của các tay săn ảnh và hành động lái xe nguy hiểm của Henri Paul.

Người duy nhất sống sót và những gì xảy ra sau đó

Sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện, Rees từ Pháp trở về Anh, bỏ công việc trong gia đình al-Fayed từ tháng 4/1998. Ông còn trải qua 4 cuộc thẩm vấn với cảnh sát Pháp, nhưng nói rằng không thể hồi phục trí nhớ.

Rees khẳng định ông bị người chủ cũ Al-Fayed bức ép tột độ để nhớ lại đêm mà công tử Dodi qua đời, nhưng đó vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi. Giữa thập niên 2000, các chuyên gia thần kinh học cũng cho biết Rees thật sự "có ký ức rất hạn chế" vào thời điểm trước và sau thảm kịch, và tình trạng này cũng khó cải thiện trong tương lai.

Chiếc Mercedes vỡ nát sau cú va chạm kinh hoàng

Bác sĩ Maurice Lipdedge chia sẻ: "Rees-Jones nhớ mình đã bước lên chiếc Mercedes và rời đi, nhưng không thể nhớ những sự việc tiếp theo đó. Một vài khoảnh khắc hiện về nhưng chúng lại không đáng tin cậy; bởi Rees không phân biệt được đó là ký ức thật hay được xây dựng từ các thông tin trên báo chí, từ giấc mơ và trí tưởng tượng của mình".



Từng có một thời gian Rees trở về hạt Shrophire (Anh), được mẹ cùng bố dượng chăm sóc. Tại đây, ông làm việc trong một cửa hàng thể thao của bạn mình.

Năm 2000, tức khoảng ba năm sau thảm kịch, Trevor Rees xuất bản sách "The Bodyguard's Story: Diana, The Crash, And The Sole Survivor" (tạm dịch: Câu chuyện của vệ sĩ: Diana, vụ tai nạn và người duy nhất sống sót). Nhiều tin đồn cho biết số tiền Rees kiếm được tới 1 triệu bảng nhờ quyển sách. Tuy nhiên, ông cũng tiêu tốn không ít chi phí khi vướng vào chuỗi kiện tụng dai dẳng với triệu phú al-Fayed ở Anh và Pháp.

Quyển sách của Trevor Rees đem về nguồn thu nhập không nhỏ

Mohammed al-Fayed nhiều năm trời theo đuổi kiện tụng sau cái chết của con trai.

Sau này, Rees dần hồi phục đủ tốt để tham gia vào đội bóng bầu dục ở miền bắc xứ Wales và còn mở công ty tư vấn an ninh. Năm 2008, một thập kỷ sau thảm kịch ở Paris, Rees đang làm việc ở Iraq thì lại bị triệu về Anh tham gia một cuộc điều tra khác, nhưng cũng không có phát hiện gì đáng chú ý. Lúc này, những vết sẹo trên mặt Rees đã hằn rất rõ...



Rees từng nói với nhân viên điều tra rằng mình có ký ức mơ hồ về một tài xế đi mô tô áp sát chiếc Mercedes và một giọng nữ gọi "Dodi", nhưng không chắc bản thân có nhớ chính xác hay không.

Dù bị bủa vây bởi rất nhiều "thuyết âm mưu" về tai nạn thảm khốc của Dodi và Công nương Diana nhưng Rees phủ nhận tất cả. Ông nói: "Tôi không liên quan đến âm mưu đáng sợ nào cả. Tất cả mọi thứ tôi làm là đưa ra sự thật theo như mình thấy".

Khuôn mặt đầy vết sẹo của Rees hiện giờ

Năm 2016, Ken Wharfe - cựu cảnh sát bảo vệ Công nương Diana - đổ lỗi cho vệ sĩ Rees vì đã để bà bước lên chiếc Mercedes định mệnh. Nhưng ngoài ra, trong suốt những năm gần đây, Rees đã có một cuộc sống khá thầm lặng như cách ông mong muốn, không gợn sóng thêm lần nào nữa.



Theo Sky News, một người bạn của Rees chia sẻ rằng "anh ấy đã ổn định cuộc sống rất tốt" sau thời gian làm việc ở nước ngoài. Trong đó bao gồm vị trí giám đốc an ninh của đế chế dầu mỏ Halliburton, có trụ sở tọa lạc tại bang Texas (Mỹ).

Đến nay, vụ đâm xe dưới đường hầm Pont de l'Alma khiến Công nương Diana và 2 người khác thiệt mạng, dù vô cùng chấn động và thảm khốc, nhưng được xác định hoàn toàn là một tai nạn bất ngờ chứ không có kịch bản nào đứng đằng sau.