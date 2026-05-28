Người duy nhất đẹp hơn Lưu Diệc Phi là chính cô ấy của 24 năm trước

Thời gian gần đây, loạt ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ phim Kim Phấn Thế Gia được quay năm 2002 được khán giả chia sẻ rầm rộ. Đây là một trong những vai diễn làm nên tên tuổi của nữ diễn viên. Chỉ cần trên màn ảnh Hoa ngữ xuất hiện một tác phẩm lấy bối cảnh thời Dân quốc, cái tên Bạch Tú Châu sẽ xuất hiện trở lại vì tạo hình của Lưu Diệc Phi quá xuất sắc.

Lưu Diệc Phi đóng phim khi mới 15 tuổi đã gây thương nhớ với vẻ đẹp nổi bật

Trên các trang MXH, khán giả còn khen dung nhan Lưu Diệc Phi thời điểm đóng Kim Phấn Thế Gia còn thu hút ánh nhìn hơn hiện tại. Cô giống như một trái đào mọng non tơ tràn đầy sức sống thanh xuân. Tuy thiếu đi sự mặn mà từng trải, thời thượng hiện tại, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác gây xao xuyến.

Nét ngây thơ non nớt nhưng kênh kiệu như "ngựa non háu đá" của Bạch Tú Châu được Lưu Diệc Phi thể hiện rất tốt

Dù là một nhân vật thường gây rắc rối, nhưng Bạch Tú Châu vẫn là tiểu thư đài các

Kim Phấn Thế Gia được quay khi Lưu Diệc Phi mới 15 tuổi, vừa trở về từ Mỹ và bắt đầu nhập học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Theo trang 163 , bộ phim quay được 20 ngày Lưu Diệc Phi mới vào đoàn. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Bạch Tú Châu, một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp và đem lòng yêu "cậu Bảy" Kim Yến Tây (Trần Khôn).

Các đạo diễn Lý Đại Vy, Lưu Quốc Quyền không muốn nhận Lưu Diệc Phi vì cho rằng cô vừa trẻ lại không có kinh nghiệm diễn xuất, sẽ dễ kéo chân đoàn phim, thậm chí làm giảm chất lượng của tác phẩm. Thêm vào đó, vai diễn Bạch Tú Châu là tiểu thư dân quốc những năm 1930, trong cốt cách, cử chỉ sẽ có dáng điệu của tiểu thư khuê tú. Lưu Diệc Phi lớn lên tại Mỹ, tiếp nhận nền văn hóa nước ngoài, đạo diễn sợ rằng cô sẽ không thể hiện được nhân vật.

Lưu Diệc Phi không phụ sự kỳ vọng của nhà sản xuất

Tuy nhiên, nhà sản xuất Du Kiến Minh lại cho rằng Lưu Diệc Phi rất có tương lai sau này sẽ trở thành đại mỹ nhân, vì vậy muốn kéo cô vào đoàn phim. Trong quá trình quay, Lưu Diệc Phi vì không có kinh nghiệm nên thường diễn hỏng, bị đạo diễn mắng tới phát khóc. Chính nữ diễn viên thừa nhận trong buổi phỏng vấn, cô không biết phải diễn thế nào khi đang có rất nhiều người nhìn mình. Tuy nhiên, cũng chính vẻ non nớt ấy lại rất hợp với một Bạch Tú Châu chưa trải sự đời, tính cách đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa.

Vai diễn Bạch Tú Châu của Lưu Diệc Phi cũng được khen ngợi là tiểu thư sang chảnh từ trong cốt cách. Đến nay, tạo hình Dân quốc của Bạch Tú Châu vẫn được khán giả khen ngợi.

Nét đẹp trong trẻo như đóa hoa còn e ấp chưa bung nở hoàn toàn của Lưu Diệc Phi trong phim

Kim Phấn Thế Gia phát sóng lần đầu vào năm 2003 trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV8 và đạt mức rating 7,68%, dẫn đầu trong số các tác phẩm được chiếu cùng thời điểm. Bộ phim nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được phát sóng lại hơn 60 lần trên các đài truyền hình địa phương.

Đến năm 2018, khi một lần nữa chiếu lại trên đài CCTV8 phim lại tạo hiệu ứng bùng nổ, có thể nói là "phát hỏa lần hai", theo Sina , tạo nên một sự kiện thú vị vì hiếm có bộ phim nào lại nổi tiếng lần hai sau 15 năm chiếu lại.

Vai diễn này cũng đặt nền tảng cho sự nghiệp thành công rực rỡ của Lưu Diệc Phi sau này. Sau đó, cô đã thể hiện những nhân vật nổi bật mà đến nay khó tìm người thay thế như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003), Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006), Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp (2005)... Danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" cũng theo Lưu Diệc Phi trong suốt chiều dài sự nghiệp.

Sau 16 năm, Lưu Diệc Phi mới trở lại mảng truyền hình và có ngay một tác phẩm cổ trang bùng nổ năm 2022 là Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng.

Theo Sina, một diễn viên cả đời có một vai diễn kinh điển đã là may mắn, nhưng Lưu Diệc Phi còn làm được nhiều hơn thế trong sự nghiệp. Nhờ đó, hiện tại nữ diễn viên có địa vị hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi hiện tại cũng phải chịu thua thời gian